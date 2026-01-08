ED Raids IPAC Office: 'আইপ্যাকের অফিসে ভোটার লিস্ট কেন? অনৈতিক কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী', বিস্ফোরক শুভেন্দু...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ED Raids IPAC Office before West Bengal Assembly Election 2026: আইপ্যাকের অফিস থেকে হাতে সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 8, 2026, 02:00 PM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতায় সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে ইডি হানা। একইসঙ্গেই হানা লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতেও। SIR-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার আগেই, আইপ্যাকে ইডি হানাকে ঘিরে জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। ছাব্বিশের ভোটের আগে এই হানা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মত ওয়াকিবহল মহলের। এদিকে আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার খবর আসতেই কলকাতা পুলিস কমিশনার মনোজ ভার্মাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। আর সেই প্রসঙ্গেই বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। ইডি হানার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী ও সিপির উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। 

আইপ্যাকের অফিসে ভোটার লিস্ট কেন?

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ও সিপি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ অনৈতিক ও অসাংবিধানিক। এভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজে বাধা দান করা যায় না। তোপ দাগেন, এর আগে সারদা কেলেঙ্কারিতে রাজীব কুমারের বাসভবনে সিবিআই তল্লাশির সময়ও একই কাজ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কাজে বাধাদানের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানান শুভেন্দু। প্রশ্ন তোলেন, আইপ্যাকের অফিসে ভোটার লিস্ট কেন? তা নিয়েও। 

মমতার তোপ

ওদিকে, আইপ্যাকের অফিসে ইডি হানা নিয়ে বোমা দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের আইটি সেলের অফিসে হানা দিয়ে সমস্ত হার্ড ডিস্ক সংগ্রহ ও বাজেয়াপ্ত করার যে চেষ্টা চালানো হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এটি একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশলের অংশ বলেই মনে হচ্ছে। দেশ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তদন্তকারী সংস্থাগুলোর প্রধান কর্তব্য, কিন্তু তাঁরা তা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। একদিকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে, আর অন্যদিকে বেআইনিভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কি অমিত শাহের ডিউটি করছে ওরা? পার্টি ডকুমেন্ট নিচ্ছে কেন? একদিকে SIR চলছে। নাম বাদ দিচ্ছে। ওদিকে ভোটের জন্য সব ডকুমেন্ট নিচ্ছে আমাদের পার্টির।" 

কেন আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা?

বলাই বাহুল্য যে, আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানাকে ঘিরে ছাব্বিশের মহারণের আগে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে তরজা শুরু হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দিল্লির একটি পুরনো কয়লা পাচার মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই অভিযান। কয়েক বছর আগে এই মামলার তদন্তে ঝাড়খণ্ড ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সেই সময় কয়লা পাচার মামলায় অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা এবং আরও বেশ কয়েকজন সন্দেরভাজকে দিল্লিতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিল ইডি। সেই জেরার সূত্র ধরেই উঠে আসে প্রতীক জৈনের নাম।

কয়লা পাচার মামলা-যোগ

পাশাপাশি, কয়লা পাচার তদন্তে নেমে টাকার লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক নথিও খতিয়ে দেখেন ইডির আধিকারিকরা। তাতে তদন্তকারীদের হাতে এসেছে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য। সেই তথ্য যাচাই করতেই ফের সক্রিয় হয় ইডি। সূত্রের খবর, অনেকদিন ধরেই এই মামলার বিষয়ে চুপচাপ তথ্য সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছিল ইডি। এরপরই আজকের এই তল্লাশি। আর তাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

