English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • ED Raids IPAC Office: আমাদের সব কাগজ নিয়ে নিয়েছে, ল্যাপটপ থেকে তথ্য ট্রান্সফার করেছে, স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করেছে, এটা ক্রাইম-মার্ডার

ED Raids IPAC Office: 'আমাদের সব কাগজ নিয়ে নিয়েছে, ল্যাপটপ থেকে তথ্য ট্রান্সফার করেছে, স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করেছে, এটা ক্রাইম-মার্ডার'

Mamata Banerjee on ED Raids IPAC Office before West Bengal Assembly Election 2026: মমতা জানিয়েছেন, যতক্ষণ তল্লাশি চলবে, ততক্ষণ তিনি আইপ্যাকের অফিসেই বসে থাকবেন। ইডি হানার প্রতিবাদে সল্টলেক সেক্টর ফাইভেই অবস্থানে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।       

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 8, 2026, 03:00 PM IST
ED Raids IPAC Office: 'আমাদের সব কাগজ নিয়ে নিয়েছে, ল্যাপটপ থেকে তথ্য ট্রান্সফার করেছে, স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করেছে, এটা ক্রাইম-মার্ডার'
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার আগেই রাজ্য-রাজনীতিতে টানটান নাটক। বৃহস্পতিবার সাতসকালে একদিকে কলকাতায় সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে ও অন্যদিকে লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানা। আর সেই ইতি হানা ঘিরেই হাইভোল্টেজ ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে জোর শোরগোল রাজ্য রাজনীতিতে। ইডি হানা ঘিরে বিজেপির বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তুলেছেন তথ্য চুরির মতো গুরুতর অভিযোগ। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের আইি সেল আইপ্যাকের অফিসে ইডি হানার প্রতিবাদে সল্টলেক সেক্টর ফাইভেই অবস্থানে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। ওদিকে প্রতীক জৈনের বাড়িতে ঢুকেছে কলকাতা পুলিসের বিরাট পুলিসবাহিনী। 

Add Zee News as a Preferred Source

সবুজ ফাইলে কী আছে? 

ছাব্বিশের ভোটের আগে এই ইডি হানা ও তাকে ঘিরে ঘটনাপ্রবাহকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। এদিন আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার খবর পেতেই কলকাতা পুলিস কমিশনার মনোজ ভার্মাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। প্রথমে যান প্রতীকের বাড়ি। তারপর সেখান থেকে পৌঁছন সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে। প্রতীকের বাড়িতে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পরই, হাতে সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। প্রথমে প্রতীকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই অমিত শাহকে 'নটি-ন্যাস্টি হোম মিনিস্টার' বলে নিশানা করেন। তথ্য চুরির অভিযোগ করেন। এরপর ৪৫ মিনিট পর, সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ফের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বোমা ফাটান মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় তথ্য চুরির ভয়ংকর অভিযোগ করেন।

'আমাদের সব কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছে, স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করেছে'

মমতা বলেন, 'আমাদের কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছে। সকাল ৬টা থেকে অপারেশন শুরু করেছে। দলীয় তথ্য ট্রান্সফার করা হয়েছে। ল্যাপটপ থেকে দলীয় তথ্য ট্রান্সফার করা হয়েছে। সব কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাদের সব কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি মনে করি এটা অপরাধ। এটা মার্ডার অফ ডেমোক্রেসি। গণতন্ত্রের হত্যাকারী বিজেপি। বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। কোনও লিখিত নির্দেশ নয়, হোয়াটসঅ্যাপের নির্দেশে কাজ চলছে।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'সকালে অফিসে কেউ ছিল না। ফাঁকা অফিস থেকে ইডি সব কাগজপত্র, ল্যাপটপ, আইফোন নিয়ে গিয়েছে।' তোপ দাগেন, 'বিজেপির রাজনৈতিকভাবে লড়াই করার সাহস নেই। তাই ইডিকে দিয়ে আমাদের ভোটের স্ট্র্যাটেজি ছিনতাই করাল। আমাদের সব কাগজ, তথ্য লুট করাল। আইপ্যাক তৃণমূলের অথরাইজড টিম। তাদের কাছ থেকে ইডিকে দিয়ে চোরের মতো সব কাগজ লুট করানো হল। ভোটে মানুষ এর জবাব দেবে।'

গাড়িতে তোলা হল একাধিক ফাইল!

এদিকে আইপ্যাকের অফিস থেকে গাড়িতে তোলা হয়েছে একাধিক ফাইল। যারপরই প্রশ্ন উঠছে এত ফাইল এল কোথা থেকে? কী আছে ফাইলে? মমতা জানিয়েছেন, যতক্ষণ তল্লাশি চলবে, ততক্ষণ তিনি আইপ্যাকের অফিসেই বসে থাকবেন। ওদিকে আইপ্যাকের অফিসে ইডি হানার পরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তুলেছেন, আইপ্যাকের অফিসে ভোটার লিস্ট কেন?  ইডি সূত্রে খবর, দিল্লির একটি পুরনো কয়লা পাচার মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই অভিযান। কয়লা পাচার মামলায় অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা এবং আরও বেশ কয়েকজন সন্দেরভাজকে জেরার সূত্র ধরেই উঠে আসে প্রতীক জৈনের নাম। ইডি দাবি করেছে, আইপ্যাকের অফিসে ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানের সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ের কোনও যোগ নেই। টাকার লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান।

আরও পড়ুন, ED Raids IPAC Office: 'আইপ্যাকের অফিসে ভোটার লিস্ট কেন? অনৈতিক কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী', বিস্ফোরক শুভেন্দু...

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ভোটে জিতে হতে চান মন্ত্রী! নিজেকে নিয়ে 'বড় সিদ্ধান্তে'র কথা খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন দিলীপ ঘোষ... বৃহস্পতিবার থেকেই তালা ঝোলালেন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
ED Raids IPAC OfficeWest Bengal Assembly Election 2026Pratik JainMamata Banerjee
পরবর্তী
খবর

ED Raids IPAC Office: 'আইপ্যাকের অফিসে ভোটার লিস্ট কেন? অনৈতিক কাজ করছেন মুখ্যমন্ত্রী', বিস্ফোরক শুভেন্দু...
.

পরবর্তী খবর

Osman Hadi Death: ওসমান হাদির হত্যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, কার নির্দেশে হামলা জানিয়ে দিল ঢাকা পু...