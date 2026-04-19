  • Kolkata ED Raid: বালিগঞ্জ টু বেহালা: কলকাতা পুলিসের ডিসির বাড়িতে ইডির হানা, আটক শান্তনুর ছেলে

Kolkata ED Raid: বালিগঞ্জ টু বেহালা: কলকাতা পুলিসের ডিসি'র বাড়িতে ইডির হানা, আটক শান্তনুর ছেলে

ED Raid: রবিবার সকালে থেকে একযোগে একাধিক জায়গায় ইডির হানা। কলকাতা পুলিসের ডিসি, বেহালার হেভিওয়েট ব্যবসায়ীর বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 19, 2026, 02:43 PM IST
Kolkata ED Raid: বালিগঞ্জ টু বেহালা: কলকাতা পুলিসের ডিসি'র বাড়িতে ইডির হানা, আটক শান্তনুর ছেলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন। তিন দিন পরই প্রথম দফার ভোট। আর এদিকে রবিবার সকাল থেকেই কলকাতায় ফুল ফর্মে ইডি। কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বালিগঞ্জের বাড়িতে সকাল থেকে ইডি তল্লাশি অভিযান শুরু করে। জানা যায়, বালিগঞ্জের সোনা পাপ্পু সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই তল্লাশি। শান্তনু সিনহা বিশ্বাস একসময় কালীঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতোমধ্যেই ইডি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ছেলেকে আটক করেছে ইডি।

এর আগে শান্তনু সিংহ বিশ্বাসকে কয়লা মামলা ও এনআরআই মেডিক্যাল কোটায় ভর্তি মামলাতেও তলব করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। এর পাশাপাশি এই মামলাতে এর আগে আইপিএস অফিসার গৌরব লাল কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শান্তনু সিনহার আইনজীবী জানান, বিনা নোটিসের এসেছেন ইডির আধিকারিকরা। কোন ধারায় কী মামলা তা জানানো হয়নি। সেটা জানতেই আমরা এসেছি। শান্তনু সিনহা বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তার যে শুভানুধ্যায়রা আছেন তারাই যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা বারবার ইডির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তারা দেখা করছেন না। কেন্দ্রীয় বাহিনীদের দিয়ে বলে পাঠানো হচ্ছে এখন দেখা করতে পারবেন না। আমরা অপেক্ষা করবো যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা দেখা করেন।

শান্তনু সিনহার ছেলে জানান, বাবা বাড়িতেই ছিল। দু'ঘণ্টা কথা বলেছে বাবার সঙ্গে। এটা আমার নামের কোচিং সেন্টার। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। সবটাই শুভেন্দু অধিকারীর চাল বলে দাবি তাঁর। 

উল্লেখ্য, একই দিনে ইডির অপর একটি দল বেহালার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও হানা দিয়েছে। জয় কামদার নামের ওই ব্যবসায়ী মূলত প্রোমোটিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁর নামও সোনা পাপ্পু মামলার প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে। এর আগে দুবার ইডির সমন এড়িয়েছিলেন তিনি। রবিবার সকালে তাঁর বাড়ির দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তাকেও আটক করে ইডি। আগের মাসে এই বাড়িতেই ইডি হানা দিয়ে এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা উদ্ধার করে।

প্রসঙ্গত, বালিগঞ্জের তোলাবাজি মামলায় এখনও অধরা সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিত্‍ পোদ্দার। চলতি মাসের প্রথম দিকে বেআইনি লেনদেন ও জমি দখল সংক্রান্ত মামলার তদন্তে বালিগঞ্জে সোনা পাপ্পুর বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। ইডি অভিযানে দেড় কোটি টাকার বেশি নগদ, বেআইনি অস্ত্র এবং ৩০০ পাতার নথি উদ্ধার হয়েছে। এই মামলায় তাকে তলবও করা হয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

