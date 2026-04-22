English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • ED summons Sujit Bose: ভোট-বাংলায় এজেন্সির খেলা: প্রথম দফার পরেরদিন দুই হেভিওয়েট তৃণমূলনেতাকে তলব ইডি-র

ED summons Sujit Bose   ২৪ এপ্রিল হাজিরার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ পাঠানো হল সুজিত বোস ও রথীন ঘোষকে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 22, 2026, 06:58 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বাংলা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সক্রিয়তা অব্য়াহত। প্রথম দফার পরের দিনই তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বোসকে ফের তলব করল ইডি। সঙ্গে রথীন ঘোষকেও। ২৪ এপ্রিল হাজিরার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ পাঠানো হল দু'জনকেই।

Add Zee News as a Preferred Source

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অস্বস্তি বাড়ছে রাজ্য়ের বিদায়ী মন্ত্রী সুজিত বোসে। প্রথম যখন সমন পাঠিয়েছিল ইডি, তখন হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সাড়া দেননি দ্বিতীয় তলবেও। নির্বাচনের ব্য়স্ততা কারণে সিজিও কমপ্লেক্সে যাননি বিধাননগরের তৃণমূলপ্রার্থী। তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁর ছেলে সমুদ্র বোস। এরপর চলতি মাসে সুজিতকে তৃতীয়বার সমন পাঠায় ইডি। তখন আবার ইডির বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। বস্তুত, ভোট মিটলে মে মাসে হাজিরা দেওয়ারও কথাও জানিয়েছিলেন। 

জমি দখল সংক্রান্ত মামলা রাজ্যের বিদায়ী খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকেও ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেননি তিনি। পাঠাননি কোনও প্রতিনিধিকেও।

এদিকে ভোটের মুখে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে হয়েছে রাসবিহারী কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারকে। এমনকী, তাঁর বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়েছে আয়কর দফতরও। বস্তুত, নির্বাচনী হলফনামায় দেবাশিস কুমারের ঘোষিত সম্পত্তি তথ্য আয়কর দফতর অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে বলে খবর।

সূত্রের খবর, কলকাতায় হেভিওয়েট এই তৃণমূল নেতার বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয় থেকে আনুমানিক ১.৭৫ কোটি টাকার হিরে গয়না, সোনা ও সোনার বার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া গিয়েছে নগদ ৬ লক্ষ টাকা। ওই ব্য়বসায়িক প্রতিষ্ঠানের যুক্ত রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী।

হলফনামার সাথে অসংগতি

সূত্রের খবর, নির্বাচনী হলফনামায় হিরের গয়না এবং সোনার বারের মতো মূল্যবান সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেননি দেবাশিষ কুমার। আয়কর দফতরের অভিযোগে যে পরিমাণ সোনা পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে হলফনামা দেওয়া তথ্যও মিলছে না। বস্তুত, দেবাশিষ কুমারের স্ত্রী আয় সংক্রান্ত তথ্যেও গরমিল। স্রেফ রাসবিহারী কেন্দ্রে তৃণমূলকে প্রার্থীকে নোটিশ ধরানোই নয় নির্বাচন কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রিপোর্টও পাঠিয়েছে আয়কর দফতর।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026ED summons Sujit BoseED summons Rathin Ghosh
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

