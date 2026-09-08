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বড় তথ্য ইডির হাতে, তৃণমূল সাংসদ নাদিমুলের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন!

TMC MP Nadimul Haq: নাদিমুলের সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত করছে ED

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:51 AM IST
বড় তথ্য ইডির হাতে, তৃণমূল সাংসদ নাদিমুলের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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