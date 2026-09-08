/বড় তথ্য ইডির হাতে, তৃণমূল সাংসদ নাদিমুলের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা লেনদেন!

বিক্রম দাস: সোমবার থেকে টানা কয়েক ঘণ্টা তল্লাশির পর তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হকের অফিস ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ইডি। নাদিমুলের জন্য বিপদের ব্যাপার হল তাঁর ৬০ কোটি টাকা লেনদেন উপরে নজর রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার।
গতকাল থেকে টানা ৯ ঘণ্টা নাদিমুলের দিল্লির ৬১ নম্বর সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। সূত্রের খবর, নাদিমুলের নামে একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ওইসব অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থায় বিপুল টাকা লেনদেন হয়। গতকাল রাত থেকে ওই টাকা লেনদেনের ব্যাপারে জিজ্ঞসাবাদ করা হলেও নাদিমুলের কাছ থেকে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে প্রকাশিত উর্দু সংবাদপত্র ‘আখবার-এ-মশরিক’ এর সম্পাদক নাদিমুল হক। কলকাতা ছাড়াও দেশের একাধিক জায়গা থেকে প্রাকাশিত ওই ওই সংবাদপত্রটি। অভিযোগ ছিল, ওই সংবাদপত্রের আড়লেই মোটা টাকা লেনদেন করেছেন নাদিমুল। এনিয়ে বিধাননগর থানায় একটি অভিযোগ জমা পড়ে। তার পরেই সক্রিয় হয় ইডি। নাদিমুলকে রাঁচি থেকে কলকাতায় এনে তার বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। এনিয়ে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ডেকের ওব্রায়েন। তিনি বলেন, রাজ্যে মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে। নাদিমুল মুসিলম সাংসদ বলেই তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে।
ঠিক কী অভিযোগ
অভিযোগ, নাদিমুলের সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত করছে ED। এর সঙ্গে অফিসের স্বাভাবিক আর্থিক কাজকর্মের সামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়াও বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট, জমা টাকা এবং লেনদেনের হিসাব সংক্রান্ত অসঙ্গতিও তদন্তের আওতায় রয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। ২০২৬ সালে ‘আখবার-এ-মশরিক’-কে ঘিরে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ED-র ECIR করার পরেই এই তল্লাশি অভিযান বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে ECIR-এর সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু বা অভিযোগের সমস্ত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।
সাম্প্রদায়িক উস্কানির অভিযোগ
নাদিমুল হকের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি বা উস্কানি দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। তবে এই অভিযোগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সম্পাদকীয় লেখা বা কোন বক্তব্যকে ভিত্তি করে অভিযোগ করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। তাই এই অভিযোগকে আপাতত তদন্তের অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কোনও লেখা বা বক্তব্য আইনভঙ্গ করেছে কি না, তা তদন্ত ও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াতেই স্পষ্ট হবে।
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