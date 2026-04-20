Kolkata ED Raid: ১১০০ কোটি টাকার মাথা-ঘোরানো লেনদেনে ৫০০ কোটি শুধু লিকুইড ক্যাশ; ইডির জালে ধৃত ব্যবসায়ী জয়ের কীর্তিতে তোলপাড়

Kolkata ED Raid: ১১০০ কোটি টাকার মাথা-ঘোরানো লেনদেনে ৫০০ কোটি শুধু লিকুইড ক্যাশ; ইডির জালে ধৃত ব্যবসায়ী জয়ের কীর্তিতে তোলপাড়
Kolkata ED Raid: জমি জালিয়াতি চক্রে ধৃত জয় কামদারের ২৫টি শেল কোম্পানির অ্যাকাউন্টে ১১০০ কোটি টাকার লেনদেনের হদিশ পেল ইডি। এর মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা নগদে জমা করা হয়েছে। তথ্য গোপন করতে ডিলিট করা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট উদ্ধারে ধৃতের দুটি দামি ফোন ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে।
অয়ন ঘোষাল: রবিবার থেকে শহরজুড়ে অ্যাকশনে ইডি। জমি দখল ও অবৈধ নির্মাণের কারবারে গতকালই কলকাতা পুলিসের ডিসি এবং এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা। এমনকী গ্রেফতার করা হয় ব্যবসায়ী জয় কামদারকে। এবার সেই মামলায় ইডির হাতে এল বিস্ফোরক সব তথ্য। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, ধৃত ব্যবসায়ী জয় কামদার এবং তাঁর সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে গত মাত্র চার মাসে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। এই বিপুল অর্থের উৎস কী, তা নিয়ে কিছুতেই মুখ খুলছেন না অভিযুক্ত।
জয় কামদারের ব্যবহৃত দুটি দামী মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের ঢুকতে দেখেই বেশ কিছু হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ও মেসেজ ডিলিট করে দেওয়া হয়েছিল। তবে ইতিমধ্যেই কিছু সন্দেহজনক চ্যাট উদ্ধার (Retrieve) করা সম্ভব হয়েছে, যা থেকে একাধিক আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। ডিলিট করা বাকি সমস্ত তথ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এবং একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম ও যোগসূত্র খুঁজে পেতে ফোন দুটিকে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হচ্ছে।
তদন্তে জানা গিয়েছে, জয় কামদারের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২৫টি শেল কোম্পানি ইডি-র র্যাডারে রয়েছে। এই কোম্পানিগুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গত চার মাসে মোট ১১০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, ৫০০ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি নগদ হিসেবে জমা করা হয়েছিল। এই বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ কোথা থেকে এল, তা খতিয়ে দেখছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।
ইডির আরও অভিযোগ, জয় কামদার একা নন, তাঁর সঙ্গে কলকাতা পুলিসের একাধিক কর্তা, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, পুরসভার আধিকারিক এবং আইনজীবী ও বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর মতো দুষ্কৃতীদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট তৈরি করে জোর করে জমি দখল এবং অবৈধ নির্মাণে জয় সরাসরি জড়িত ছিলেন বলে ইডির দাবি।
গত ১ এপ্রিল বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ইডি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে, নগদ প্রায় ১.৪৭ কোটি টাকা এবং রুপোর বার। ডিজিটাল ডিভাইস ও একাধিক সন্দেহজনক নথি। বালিগঞ্জে সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে একটি ইউএসএ-মেড (7.65 MM) আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, যা গড়িয়াহাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে যে অস্ত্রটি পাওয়া গিয়েছে, সেটি চলতি বছরেই জয়ের সংস্থা থেকে কেনা হয়েছিল। অস্ত্রটি সোনা পাপ্পুর স্ত্রীর নামে কেনা হলেও সেটির কোনো বৈধ লাইসেন্স ছিল না।
ডিজিটাল ডিভাইস থেকে পাওয়া চ্যাট রেকর্ড অনুযায়ী, ৪০ কোটি টাকার বেশি ট্রান্সফারের তথ্য মিলেছে। এমনকি Calcutta Gujrati Education Society-এর অ্যাকাউন্ট থেকেও শেল কোম্পানিতে টাকা স্থানান্তরের প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এ ছাড়া, জয় কামদারের সংস্থা 'Supreme Credit Corporation'-এর সঙ্গে সোনা পাপ্পু ও তার সহযোগীদের ১.৫ কোটি টাকার বেশি লেনদেনের হদিশ পাওয়া গিয়েছে।
ইডির আধিকারিকরা চাইছেন জয় কামদারকে দ্রুত আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিতে। তবে পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থার ওপর। কামদারের সুগার, প্রেসার, পালস এবং ইসিজি-সহ একাধিক পরীক্ষা করা হয়েছে। হাসপাতাল সুপারের রিপোর্টের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে ইডি। চিকিৎসকদের সবুজ সংকেত পেলেই তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।
প্রসঙ্গত, রবিবার গ্রেফতারের পর ইডি-র তরফে ধৃতকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন গ্রেফতার জয় কামদার। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। আপাতত হাসপাতালে ইডি-র আধিকারিকদের নজরদারিতে আছেন তিনি। আদালতের নির্দেশ, আজ সোমবার ধৃতকে আদালতে পেশ করতে হবে। অথবা তার মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে।
