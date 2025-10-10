SIR In Bengal: লক্ষ্মীপুজো পার, দীপাবলির আগেই বাংলায় SIR? চলে এল বড় আপডেট....

SIR In Bengal: লক্ষ্মীপুজো পার, দীপাবলির আগেই বাংলায় SIR? চলে এল বড় আপডেট....
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: SIR হওয়ার পর ৩ মাস পরই বিধানসভা ভোট! তবে চলতি মাসে অন্তত এ রাজ্যে SIR হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে চলে।
কমিশন সূত্রে তেমনই খবর।
বিহারের পর এবার নজরে বাংলা। SIR আসছে বঙ্গে। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ২ দিনের সফরে রাজ্যে এসেছিল ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-র কমিশনের ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক, ,পুলিশ সুপার, ই আর ও, এ ই আর ও-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কমিশনের প্রতিনিধিরা।
কমিশন সূত্রে খবর, SIR হওয়ার পর ৩ মাস পরই হবে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট। সেভাবেই সবাইকে প্রস্তুত থাকতেও বলা হয়েছিল। এখন ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট। তাহলে কি চলতি মাসেই বাংলায় SIR? জল্পনা চলছিল। কিন্তু আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত দিওয়ালি. ছটপুজোর জন্য ছুটি। সেক্ষেত্রে ছুটির মধ্যে কমিশন SIR বিজ্ঞপ্তি জারি করবে না বলে খবর। যদিওবা ১৮ অক্টোবরের আগে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়, তাহলেও গোটা প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য় ন্যূনতম ১০ দিন সময় দিতে হবে। সে সম্ভাবনা কার্যত নেই।
কমিশন সূত্রে খবর, প্রশিক্ষণ তো দূর অস্ত, বুথ পর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়োগই এখনও শেষ হয়নি। ম্যাপিংয়ের কাজও বাকি। নিয়ম অনুসারে সবকাজ শেষ না করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা যায় না। কারণ, একবার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেলে আর বসে থাকা যায় না। যেকোনও মূল্যে তখন SIR শেষ করাই লক্ষ্য় হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশনের এক কর্তা জানিয়েছেন, নভেম্বরের শেষের দিকে SIR-র বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে।
