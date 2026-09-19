/৬ শতাংশ ভোটের শর্তেই ঋত শিবিরকে খাম প্রতীক কমিশনের, হাইকোর্টে যাচ্ছেন নওশাদ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: প্রতীক সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968-এর Paragraph 6। রাজ্য দলের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি শর্ত হল—বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ৬ শতাংশ বৈধ ভোটের পাশাপাশি ন্যূনতম দু’টি বিধানসভা আসন, অথবা লোকসভা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে ৬ শতাংশ বৈধ ভোটের পাশাপাশি অন্তত একটি লোকসভা আসন। অর্থাৎ, প্রতীকের সঙ্গে ৬ শতাংশ ভোটের সঙ্গে নির্দিষ্ট আসন জয়ের শর্ত রয়েছে।
এই কারণেই শুধুমাত্র কোনও নির্বাচনে ‘খাম’ প্রতীকে লড়লেই প্রতীকটি কোনও দলের জন্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায় না। আইএসএফ অতীতে খাম প্রতীকে লড়লেও প্রতীকটি তাদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক নয়। ফলে এবার কমিশনের কাছে বিকল্প প্রতীক হিসেবে খাম চেয়ে ঋতব্রত শিবির আবেদন করে এবং কমিশন ‘ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস’-কে উপনির্বাচনের জন্য খাম প্রতীক বরাদ্দ করেছে। তবে কমিশন উপনির্বাচনের জন্য ঋত শিবিরকে খাম প্রতীক দিতেই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ISF প্রধান নওশাদ সিদ্দিকি।
তাঁর স্পষ্ট কথা, "আমরা সিম্বল থেকে সরব না। গা জোয়ারি চলবে না।" এমনকি উপনির্বাচনে খাম পেতে নওশাদ সিদ্দিকি হাইকোর্টে যাচ্ছেন বলেও খবর। ইতিমধ্যেই খাম প্রতীকে ভাঙর থেকে দু-দুবার বিধানসভায় জিতে আসা আইএসএফ প্রধান নওশাদ সিদ্দিকী নির্বচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। এবার সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের মামলা করতে চলেছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিন নওশাদ সিদ্দিকী আরও বলেন, মনোনয়ন দিয়ে প্রত্যাহার গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। যত বেশি অংশগ্রহণ আসবে, তত বেশি গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকবে।
উল্লেখ্য, কমিশনের সিদ্ধান্তে উপনির্বাচনের জন্য মমতা শিবির নতুন নাম পেয়েছে- মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আর প্রতীক হিসেবে ফুটবল প্লেয়ার। ওদিকে ঋত শিবির ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস। আর প্রতীক হিসেবে খাম।
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