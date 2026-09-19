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৬ শতাংশ ভোটের শর্তেই ঋত শিবিরকে খাম প্রতীক কমিশনের, হাইকোর্টে যাচ্ছেন নওশাদ

Election commission: এই কারণেই শুধুমাত্র কোনও নির্বাচনে ‘খাম’ প্রতীকে লড়লেই প্রতীকটি কোনও দলের জন্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায় না। আইএসএফ অতীতে খাম প্রতীকে লড়লেও প্রতীকটি তাদের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক নয়। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 19, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:07 PM IST
৬ শতাংশ ভোটের শর্তেই ঋত শিবিরকে খাম প্রতীক কমিশনের, হাইকোর্টে যাচ্ছেন নওশাদ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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