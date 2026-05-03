West Bengal Assembly Election 2026: কাউন্টিং হলে কড়াকড়ি: কমিশনের: প্রার্থীদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

West Bengal Assembly Election 2026: কাউন্টিং হলে কড়াকড়ি: কমিশনের: প্রার্থীদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা
West Bengal Assembly Election 2026: সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্রে কাউন্টিং হল পরিদর্শন CRPF-র DIG এসডি পান্ডের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টিং হলে আরও কড়াকড়ি। প্রার্থীদের নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে প্রবেশে এবার নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন। শুধুমাত্র যেসব প্রার্থী জেড প্লাস পান, ছাড় দেওয়া হয়েছে তাঁদেরই। তবে সেক্ষেত্রে একজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঢোকা যাবে কাউন্টিং হলে।
ছাব্বিশে প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন? আগামীকাল, সোমবার সকাল ৭টা থেকে শুরু ভোট গণনা। ফের নতুন করে ভোট হবে ফলতায়। বাকি ২৯৩ আসনের ভোটগণনা হবে ৪৫৯ কাউন্টিং হলে। সিঙ্গেল কাউন্টিং হলের সংখ্যা ১২৯, আর ডবল কাউন্টিং হলের ১৬৩। এবারই প্রথম প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে থাকবে একজন করে কাউন্টিং অবজার্ভার। সঙ্গে ১৬৩ জন অতিরিক্ত ও ৭৭ পুলিস অবর্জাভার।
কাউন্টিং হলে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকবে CRPF। কমিশনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ যদি কেউ ভিতরে ঢুকে পড়েন, সেক্ষেত্রে দায় নিতে হবে বাহিনী। কোনও সমস্যা হলে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা আধিকারিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলায় কিছু কিছু স্পর্শকাতর এলাকা প্রয়োজনে জারি করা হতে পারে ১৬৩ ধারা।
এদিকে একুশে বিধানসভা ভোটে গণনার দিনে নন্দীগ্রামে লোডশেডিংয়ে অভিযোগ উঠেছিল। এবার যাতে কোনওভাবে কারেন্ট চলে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, বিদ্যুত্ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলেছে তিনি। আগামীকাল সোমবার যাতে কোথাও লোডশেডিং না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রাখা হচ্ছে জেনারেটর ও ইনভাটারও।
ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ভবানীপুর। আজ, রবিবার সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে গণনাকেন্দ্রে পরিদর্শন করলেন CRPF-র DIG এসডি পান্ডে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও রাজ্য পুলিসের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। গণনা কেন্দ্রের চার পাশে কোন কোন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখেন। ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোটগণনা হবে শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। ইতিমধ্যেই ত্রিস্তরী নিরাপত্তায় ব্যবস্থায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গণনাকেন্দ্র চত্বর। সিসিটিভি ক্যামেরা চলছে নজরদারি। যাঁরাই গণনাকেন্দ্রে আসছেন, তাঁদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
