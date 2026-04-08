West Bengal Assembbly Election 2026: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর : কমিশনের কোপে এবার সিভিক ভলান্টিয়াররা, জারি বিজ্ঞপ্তি

West Bengal Assembbly Election 2026: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর : কমিশনের কোপে এবার সিভিক ভলান্টিয়াররা, জারি বিজ্ঞপ্তি
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট বাংলায় বিরাট খবর। সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল, ভোটের কাজে সিভিক পুলিশ, গ্রিন পুলিশ বা স্টুডেন্ট পুলিশকে কোনওভাবেই মোতায়েন করা যাবে না। এমনকী, ভোটের তিন দিন আগে ও পরের দিন ইউনিফর্ম পরে কোনও ধরনের ডিউটিও করতে পারবেন না সিভিক ভলান্টিয়াররা।
রাজ্যে এখন সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা কয়েক হাজার। জেলা ও মফঃস্বলে তো বটেই, খাস কলকাতায়ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা। দিন কয়েক আগেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের অ্যাড-হক বোনাস বাড়িয়েছে রাজ্য। কত? ৬০০ টাকা। সিভিক ভলান্টিয়ারদের অ্যাড-হক বোনাস ছিল ৬,৮০০ টাকা। এবার ৬০০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৭,৪০০ টাকা। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, স্রেফ কলকাতা পুলিস নয়, রাজ্য পুলিসে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা বর্ধিত বোনাস পাবেন।
এর আগে, সুপ্রিম কোর্টে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে স্বজনপোষণ-বিতর্কে প্রশ্নে মুখে পড়তে হয়েছিল রাজ্য। তখন আরজি কর মামলায় শুনানি চলছিল। সুপ্রিম কোর্টে তত্কালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ কারা করে? এদের নিয়োগের যোগ্যতা কী'? এমনকী, হাসপাতাল বা থানা যাতে সিভিক ভলান্টিয়াদের পোস্টি দেওয়া না হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যকে পদক্ষেপ করারও নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।
