West Bengal Assembly Election 2026: বার্নল-বোরোলিন বিতর্ক: তৃণমূলের অভিযোগে এবার ব্যাকফুটে কমিশন

West Bengal Assembly Election 2026:  'কিছু লোক এতে জ্বলতে পারে। গুন্ডা, অপরাধীরা সাবধান। নিজেদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে বার্নল ও বোরোলিন মজুত রাখুন। না হলে উত্তাপ এতটাই বাড়বে যে আপনারা পুড়ে যাবেন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 15, 2026, 06:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বার্নল-বোরোলিন বিতর্কে এবার পিছু হটল নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের (DEO) পেজে যে পোস্টটি করা হয়েছিল, সেই পোস্টটি ডিলিট করে দেওয়া হল।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার। সেদিন ভোটারদের আশ্বস্ত করে একটি পোস্ট দেওয়া হয়  দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের (DEO) পেজে। ক্যাপশন ছিল, 'সকল মা, বোন ও ভাইদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে'। এরপরই লেখা হয়, 'কিছু লোক এতে জ্বলতে পারে। গুন্ডা, অপরাধীরা সাবধান। নিজেদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে বার্নল ও বোরোলিন মজুত রাখুন। না হলে উত্তাপ এতটাই বাড়বে যে আপনারা পুড়ে যাবেন'। আর তাতেই দানা বাঁধে বিতর্ক।

 

কমিশনের পোস্টের ভাষা নিয়ে সরব হন খোদ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ভাষার প্রয়োগ দেখুন। বলছে গরমে পুড়ে যাবে। যদি জ্বলে যায় বার্নল লাগিয়ে দাও,বোরোলিন লাগিয়ে দাও। সার্কুলার পাঠিয়ে এ সব বলা হচ্ছে। কাদের এত চমকাচ্ছেন? কাদের এত ভয় দেখাচ্ছেন? হিম্মত থাকলে সরাসরি মানুষের সঙ্গে লড়াই করুন'। রাজ্য নির্বাচন কমিশন অভিযোগও জানায়ও তৃণমূল।

তৃণমূলের দাবি, এই পোস্টটি সরাসরি আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি (MCC) লঙ্ঘন করেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কথা, ডিইও তা ভঙ্গ করেছেন। স্রেফ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে  মুছে পোস্ট ফেলাই নয়, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে  বিভাগীয় তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Burnol Boroline controversyElection Commission IndiaSouth Kolkata DEO post deleted
