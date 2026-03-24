West Bengal Assembly Election 2026: কারা হবেন ভোটকর্মী? স্পষ্ট করল কমিশন, আধাসেনায় নজরদারিতে বেনজির জিও-ট্যাগিং

West Bengal Assembly Election 2026: কারা হবেন ভোটকর্মী? স্পষ্ট করল কমিশন, আধাসেনায় নজরদারিতে বেনজির জিও-ট্যাগিং
Geo-Tags, GPS And CAPF Security Plan for Bengal Election 2026: নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটকর্মী নিয়োগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে একটি সুষম সমন্বয় রাখতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার কে হবেন? পোলিং অফিসার কে হবেন? বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এড়াতে আধাসেনার গতিবিধিতে জিও-ট্যাগ করার সিদ্ধান্ত। উল্লেখ থাকছে ল্যাটিটিউড, লংগিটিউড এবং সঠিক লোকেশনের।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: বাংলার ভোট ঘিরে বেনজির কড়া কমিশন। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে একের পর এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে কমিশন। নির্বাচনকে ঘিরে প্রস্তুতিতে আরও কড়াকড়ি বাড়াল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার সকালে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) সমস্ত জেলা শাসকদের (DM) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন।
কারা হবেন ভোটকর্মী?
সূত্রের খবর, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ওয়েবকাস্টিং চালু থাকায় খুব কম সংখ্যক কেন্দ্রে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। গতকাল দুপুরের ভিডিও কনফারেন্সে নির্বাচন কমিশন (ECI) স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটকর্মী নিয়োগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে একটি সুষম সমন্বয় রাখতে হবে। নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি বুথে প্রাধান্য দিয়ে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার বা পাবলিক সেক্টর ইউনিট (PSU)-এর কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে। তা সম্ভব না হলে প্রথম পোলিং অফিসার হিসেবে কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।
একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। শুধুমাত্র স্থায়ী সরকারি কর্মীরাই এই দায়িত্ব পালনের যোগ্য বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এই সমস্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের (DEO)। নির্দেশ অমান্য হলে সংশ্লিষ্ট জেলার কর্তাদের ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হবে বলেও জানানো হয়েছে।
আধাসেনার অবস্থান জানতে জিও-ট্যাগিং
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ‘স্বাধীন ও নিরপেক্ষ’ ভোট নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সর্বাত্মক পরিকল্পনা নিয়েছে। ভোটে নিরাপত্তায় প্রায় ২,৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) মোতায়েন করা হবে। এর মধ্যে প্রায় ৪৮০ কোম্পানি ইতিমধ্যেই ১০ মার্চের মধ্যে রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছে। তারা বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় ফ্ল্যাগ মার্চ করে ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বাকি ১,৯২০ কোম্পানি আধাসেনাকে পর্যায়ক্রমে ৩১ মার্চ এবং ৭, ১০, ১৩ ও ১৭ এপ্রিল মোতায়েন করা হবে। সূত্রের খবর, এই বাহিনীকে রাজ্যে আনার জন্য বিশেষ ট্রেনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
নির্বাচন চলাকালীন CAPF-এর চলাচল ও আচরণ নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে। অতীতে এমন অভিযোগও সামনে এসেছে যেখানে বলা হয়েছে, গন্ডগোলের জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিত ছিল না। এই ধরনের অভিযোগ এড়াতে বাহিনীর গতিবিধিতে জিও-ট্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। স্বচ্ছতা বাড়াতে নির্বাচন কমিশন একদিকে যেমন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আধাসেনা মোতায়েনের ছবি শেয়ার করা শুরু করেছে। তেমনই প্রতি ছবিতে প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের অবস্থানের নির্দিষ্ট তথ্য— যেমন ল্যাটিটিউড, লংগিটিউড এবং সঠিক লোকেশনেরও উল্লেখ করছে।
GPS ট্র্যাকার ও রিয়েল টাইম রেকর্ডিং
এর পাশাপাশি, রাজ্যের চিফ ইলেকটোরাল অফিসার (CEO) একটি যৌথ কমিটি গঠন করেছে, যে কমিটি বিভিন্ন এলাকার সংবেদনশীলতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা করবে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ঠিক কত সংখ্যক বাহিনী প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করাই এই কমিটির দায়িত্ব। CAPF বাহিনীর সমস্ত গাড়িতে GPS ট্র্যাকার বসানো হয়েছে। পাশাপাশি, কুইক রেসপন্স টিম (QRT) এবং অন্যান্য মোবাইল ইউনিটে বিশেষ ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে, যা রিয়েল-টাইমে ঘটনাবলী রেকর্ড করবে। যাতে কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ঘটলে, তা সম্পূর্ণভাবে রেকর্ড থাকে।
কমিশন সূত্রে খবর, এই পদক্ষেপগুলির মূল উদ্দেশ্যই হল বাহিনীর উপস্থিতি ও কার্যকলাপ নিয়ে ওঠা অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের বিরুদ্ধে যথাযথ জবাব দেওয়া। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, অবাধ, স্বাধীন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আর সেই চ্যালেঞ্জ যেন এবার অন্য মাত্রা পেয়েছে রাজ্য-কমিশন সংঘাতে।
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং: কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে, স্থগিত হয়ে যাবে ভোট?
আরও পড়ুন, TMC Candidate 2026: ভোটের আগেই বড় ধাক্কা- দল ছাড়লেন তৃণমূল নেতা, লড়বেন বিরোধী দলের হয়ে?
