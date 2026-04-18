  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিরাট আপডেট- প্রথম দফার ৩ দিন আগে সোমবারই ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে কমিশন, কেন?

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিরাট আপডেট- প্রথম দফার ৩ দিন আগে সোমবারই ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে কমিশন, কেন?

Election Commission going to Kolkata High Court division bench: ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। তার আগে সোমবার  ২০ এপ্রিল-ই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে পারে কমিশন। অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার করা নিয়ে সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করার সম্ভাবনা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 18, 2026, 12:51 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের বিরাট আপডেট- প্রথম দফার ৩ দিন আগে সোমবারই ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে কমিশন, কেন?
ভোটের ৩ দিন আগে নয়া মামলা করতে চলেছে কমিশন

অর্ণবাংশু নিয়োগী: অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে ব্যবহার করা সংক্রান্ত মামলায় বড় আপডেট। হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

শুক্রবার অধ্যাপকদের একাংশকে ভোটের দ্বায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টে মামলাকারী অধ্যাপকদের একাংশকে স্বস্তি দেয় আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, যাঁরা মামলা করেছেন, তাঁদের ভোটে কাজে অংশ নিতে হবে না। কিন্তু যাঁরা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বা নিচ্ছেন এবং যারা স্বেচ্ছায় কাজ করতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকরী নয়। এমনটাই জানায় হাইকোর্ট। 

আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায়, কেন অধ্যাপকদের এই ভোটে অপরিহার্য বলে মনে করছে কমিশন, সেই কারণ দেখাননি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক। আদালত আরও বলে, প্রশাসন যদি স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে তাহলে কোনও সমস্যা তৈরি হয় না, আর মামলাও হয় না। প্রসঙ্গত, মামলাকারী অধ্যাপকদের দাবি ছিল যে কেন তাঁদের এই নির্বাচনে অপরিহার্য বলে মনে করছে কমিশন সেই কারণ দেখানো হয়নি। তাদের পদমর্যাদা ও পে-স্কেল অনুযায়ী দ্বায়িত্ব বণ্টন করা হয়নি।

শুক্রবারের সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জড করেই ডিভিশন বেঞ্চের দারস্ত হওয়ার সম্ভবনা কমিশনের। কমিশন সূত্রে তেমনই খবর। কারণ আজ আজ কমিশনের ইস্যু করা নোটিফিকেশন খারিজ করে আদালত। সোমবার ২০ এপ্রিল ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে পারে কমিশন। মামলা দায়ের করে শুনানির সম্ভাবনা।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

West Bengal Assembly Election 2026Kolkata high courtElection Commissionpresiding officer
Mamata Banerjee: আপনারা কী কী করেন, কোথায় যান, কী খান, কেউ কিছু জানে না ভাবছেন? নির্লজ্জ, বেহায়া, কাপুরুষের দল: বিজেপিতে বিস্ফোরক মমতা
