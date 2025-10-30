English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Election Commission Launches Helpline: সংবিধান অনুযায়ী এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বাচন কমিশন করতে পারে, আইনে তার বিধান রয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাজ্য তথা দেশের ভোটার তালিকায় কোনও ভুঁয়ো ভোটার বা একই নামের ভোটার দুই জায়গায় আছেন কি না অথবা মৃত মানুষের নাম উল্লেখ রয়েছে কি না সবটাই সংশোধন করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 30, 2025, 02:40 PM IST
SIR in Bengal Helpline: SIR বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? সরাসরি ফোন করুন কমিশনে, বাংলার জন্য চালু 'ভোটার হেল্পলাইন'...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় চালু হয়ে গিয়েছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেবেন বিএলও-রা। সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে ৪ নভেম্বর থেকেই যা চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিভিন্ন বিতর্ক, রাজনৈতিক তরজাকে সঙ্গে নিয়েই এই প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। এসবের মধ্যেই এসআইআর সংক্রান্ত হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে কমিশন। 

ভারতের নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর — ১৯৫০ চালু করেছে। কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং নাগরিকদের ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রশ্ন বা অভিযোগ সহজে জানানোর সুযোগ করে দেওয়া।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, এসআইআর একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া, যা কমিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে না। কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০-১১-১৯৫০ প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চালু থাকবে। প্রশিক্ষিত কর্মীরা এই হেল্পলাইনে দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করবেন।

জাতীয় হেল্পলাইন নম্বরের পাশাপাশি, রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোকে স্থানীয় ভাষায় সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভোটারদের উৎসাহিত করা হয়েছে যেন তারা ECINET মোবাইল অ্যাপ, ই-মেল পরিষেবা, অথবা বুথ লেভেল অফিসার (BLO)–দের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে অভিযোগ জানান। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রাপ্ত অভিযোগগুলি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।

