SIR-এ কড়া কমিশন! সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এবার চিঠি মুখ্যসচিব-ডিজিকে...
SIR In Bengal: 'শুনানি কেন্দ্রে বা SIR-র কাজে বিশৃঙ্খলা, বাধা বা প্রশাসনিক গাফিলতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় SIR নিয়ে এবার আরও কড়া নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এবার রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিসে ডিজিকে চিঠি পাঠাল কমিশন। বাদ গেলেন না কলকাতা পুলিস কমিশনার। চিঠিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশগুলিই ।
আরও পড়ুন: ASHA Workers Protest: 'বিজেপি দেশের জন্য ক্ষতিকর', আশাকর্মীদের বিক্ষোভে গো-ব্যাক স্লোগান লকেটকে!
সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গে SIR সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে হিয়ারিংয়ে থাকতে দিতে হবে BLA-দের! শুধু তাই নয়, কেন নাম বাদ, কারণ দেখিয়ে ব্লকে-ব্লকে টাঙাতে হবে সেই ১.৩২ কোটির লিস্টও! এর অর্থ, লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ও বিডিও অফিসে ঝোলাতে হবে। মুখ্যসচিব, রাজ্যপুলিস ডিজি ও কলকাতা পুলিস কমিশনারকে সেই নির্দেশগুলিই মনে করিয়ে দিয়েছে কমিশন।
কমিশনের চিঠি
----
SIR সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ বা শুনানির প্রক্রিয়া প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, প্রতিটি তালুকের জনসমাগমস্থল ও ব্লক অফিস এবং শহরাঞ্চলের ওয়ার্ড অফিসগুলিতে পরিচালনা করতে হবে।
পশ্চিমবঙ্গে SIR সংক্রান্ত নথি, আপত্তি গ্রহণ এবং শুনানির কাজ সামলানোর জন্য রাজ্য সরকারকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অধীনে পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস এবং অন্যান্য নির্ধারিত স্থানে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করতে হবে।
ওই সমস্ত স্থানে SIR প্রক্রিয়ার জন্য় যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায়, সেজন্য জেলাশাসক ও পুলিস সুপারকে পর্যাপ্ত কর্মী ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।
রাজ্য পুলিসের ডিজি, কলকাতার পুলিস কমিশনার ও প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে কোনো আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে এবং এসআইআর সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালিত হয়।
এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর SIR-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। পিছিয়ে যেতে পারে শুনানির শেষদিনও। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানির শেষদিন। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। দুটি তারিখই পিছিয়ে যেতে পারে! কমিশন সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে ৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যে শুনানি শেষ করা সম্ভব নয়। এখন নির্ধারিত দিনে যদি শুনানিই শেষ না হয়, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতেও সময় লাগবে।
এদিকে SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পর কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাসতে সভায় তাঁর হুংকার, 'আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিল ভোটে হারাব'।বলেন, 'SIR-র নাম করে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছিল। সব ঠিক থাকা সত্ত্বেও গায়ের জোরে নাম বাদ দেওয়া চেষ্টা করছিল কমিশন। দিল্লি গিয়েছিলাম। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দাবি ছিল, তালিকা প্রকাশ করতে হবে। কমিশন বলেছিল করবে না। কারণ খেলা ধরে পড়ে যেত। আমরা বলেছিল হিয়ারিংয়ে BLO 2-কে রাখতে হবে। বিজেপির SIR খেলা শেষ। দু'গালে থাপ্পড় মেরেছে সুপ্রিম কোর্ট'।
আরও পড়ুন: SSC Case Update: কোর্টের কোপে বাতিল হয়ে মাথায় বাজ পড়েছিল, মাত্র একদিন কাজ করেই সুদীপের চমকাল কিসমত! ফিরে পেলেন SSC-র পুরনো চাকরি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)