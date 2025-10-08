English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR Meeting in West Bengal: বিহারের পর বাংলা! নজরে SIR, জোড়া বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন...

SIR in Barasat and Rajarhat: বুধবার রাজারহাট ও বারাসাতে জোড়া বৈঠক জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের। বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া পাঁচশোরও বেশি বুথের বুথ লেভেল অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করবেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। 

Oct 8, 2025
SIR Meeting in West Bengal: বিহারের পর বাংলা! নজরে SIR, জোড়া বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন...
ফাইল ছবি

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বুধবার রাত সাড়ে আটটার সময় রাজ্যে আসছেন নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে এসআইআর (SIR) নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই আসছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। বুধবার সকাল ১০টা থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ বাদে রাজ্যের সব জেলাশাসক, ই আর ও, এ ই আর ও, বি এল ও, মহকুমা শাসক পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সকলের সঙ্গে বৈঠক করবেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী।

যাবেন রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে হবে এই ভিডিয়ো কনফারেন্স, যেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল-সহ অন্যান্য সব আধিকারিকেরা। বৈঠক শেষে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী সরজমিনে যাবেন রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। যেখান থেকে প্রথম ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে সাসপেন্ড হতে হয়েছে চার আধিকারিককে।

মঙ্গলবার রাতে কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে পৌঁছয় এই বিশেষ টিম। টিমে রয়েছেন ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ চারজন উচ্চপদস্থ কমিশন কর্মকর্তা। এদের কর্মসূচি বহু দফায় বিভক্ত। পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় বিশেষ নজর দিচ্ছে তারা। রাজ্যে এসে ওই তিন জেলার সঙ্গে আলাদা বৈঠক করবেন জ্ঞানেশ ভারতীরা।

কমিশনের আধিকারিক জানাচ্ছেন, বাঁকুড়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের অনেকের নাম ২০২৫ সালের তালিকায় পাওয়া যায়নি। সবকিছু খতিয়ে দেখবে কমিশন। যে পদ্ধতিতে বিহারে এসআইআর রয়েছে তাকেই অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে এসআইআর পরিচালনা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। 

Tags:
sirSIR BengalElection CommissionWest bengal
