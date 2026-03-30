English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
Election Commission reshuffle Bengal: মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরেও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক: ডেপুটি CEO-সহ ৪ আধিকারিককে সরাল কমিশন

Election Commission reshuffle Bengal:  রাজ্যের নতুন ডেপুটি CEO  রাহুল নাথ। স্বাস্থ্য দফতরের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। অপসারিত দুই অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুপ্রিয় দাস ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মিঠু সরকারও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 30, 2026, 07:04 PM IST
CEO দফতরেও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেহাই নেই কারও! বাংলায় ভোটের প্রস্তুতির মাঝেই এবার  রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরেও রদবদল। ডেপুটি CEO-চার শীর্ষ আধিকারিককে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Abhishek Banerjee CEO office visit: সাপ্লি তালিকায় 'ধোঁয়াশা': এবার সিইও অফিসের সামনে ধরনায় অভিষেক?

ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর কমিশন। রাজ্যের প্রশাসিক কাঠামোয় কার্যত  'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' শুরু হয়ে গিয়েছে। অপসারিত রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব। ৫টি রেঞ্জের ডিআইজি (DIG) এবং প্রায় ১২টি জেলার জেলাশাসককেও বদলে দিয়েছে কমিশন। বাদ গেল না রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরও।

সুব্রত গুপ্তের বদলে রাজ্য়ের ডেপুটি সিইও হলেন রাহুল নাথ।  স্বাস্থ্য দফতরের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। সরিয়ে দেওয়া হল দুই অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি নরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুপ্রিয় দাস ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মিঠু সরকারকেও। তবে কী কারণে এই রদবদল? স্পষ্ট করে কোনও কারণ জানানো হয়নি কমিশনের তরফে।

এর  আগে, গতকাল রবিবারই রাজ্যের পুলিস প্রশাসনেরও খোলনলচে পালটে দিয়েছে কমিশন। অপসারিত রাজ্যের ১৪২ থানায় আইসি। সঙ্গে কলকাতার ৩১ থানার ওসিও। তালিকায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরও। 

ভবানীপুর থানায় ওসির দায়িত্ব দেওয়া হল স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসার সৌমিত্র বসু। নন্দীগ্রামে আইসি  শুভব্রত নাথ। চন্দননগর থানায় কর্মরত ছিলেন তিনি। দেখা যাচ্ছে, একই জেলায় যাঁরা দীর্ঘদিব ধরে রয়েছেন, মূলত সেইসব পুলিস আধিকারিকদেরও সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। আবার সাইবার সেল, ট্রাফিক বা পুলিসে বিশেষ শাখার কর্মরত অফিসারদের থানায় দায়িত্বে আনা হয়েছে।

এদিকে  সাপ্লিমেন্টার ভোটার তালিকায় 'ধোঁয়াশা।  সিইও দফতর যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে  সিইও দফতরে ধরনায় বসতে পারেন তিনি। সূত্রের খবর তেমনই।

এখনও চারটি সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। কিন্তু সেই তালিকায়  অনেকেই নাম খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে আতঙ্ক বাড়ছে। তৃণমূলের অভিযোগ, কতজনের নাম বাদ গেল? কেনই-বা বাদ গেল? সাপ্লিমেন্টারি তালিকা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গোটা বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।  তৃণমূল প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিইএ দফতরে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছেন অভিষেক। কবে? আজ, সোমবার সন্ধ্যায়।

আরও পড়ুন:  Suvendu Adhikari: SIR-এর জেরে ভবানীপুরে এবার বিজেপি জিতবে: মনোনয়ন পেশের পরই 'বিতর্কিত' দাবি শুভেন্দুর 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Election Commission reshuffle BengalChief Electoral Officer office change
পরবর্তী
খবর

Abhishek Banerjee CEO office visit: সাপ্লি তালিকায় 'ধোঁয়াশা': এবার সিইও অফিসের সামনে ধরনায় অভিষেক?

.

পরবর্তী খবর

Indranil Sen: বিজেপির নেতা ছাড়াও নিশীথ-অর্জুন-শুভেন্দুর মধ্যে কোথায় মিল, খোলসা করলেন ইন্দ...