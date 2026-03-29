Bhawanipur police OC transferred: সরানো হল ভবানীপুরের ওসিকেও : পুলিসে ব্যাপক রদবদল কমিশনের

Bhawanipur police OC transferred: ভবানীপুর থানায় ওসির দায়িত্ব দেওয়া হল স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসার সৌমিত্র বসু। নন্দীগ্রামের আইসি  শুভব্রত নাথ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 29, 2026, 11:20 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে  ফের সার্জিক্য়াল স্ট্রাইক কমিশনের। রাজ্যের ১৪২ থানায় আইসি বদল। সরিয়ে দেওয়া হল কলকাতার ৩১ থানার ওসি-কে। তালিকায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরও।

যেদিন চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হল, সেদিনই পুলিস প্রশাসনের ব্য়াপক রদবদল। ভোটমুখী বাংলায় বেনজির পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যের ১৪২ থানায় আইসি বদল
---
কোচবিহার
--
শীতলকুচি
কোচবিহার 
দিনহাটা
মাথাভাঙ্গা
---
উত্তর দিনাজপুর
--
রায়গঞ্জ
ইটাহার
করণদিঘি
ডালখোলা
--
আলিপুরদুয়ার
--
কালচিনি /বীরপাড়া
--
দক্ষিণ দিনাজপুর
--
হিলি
কুমারগঞ্জ
--
দার্জিলিং
--
নকশালবাড়ি
--
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
--
বজবজ
কুলপি
নামখানা
গোবর্ধনপুর কোস্টাল
--
উত্তর ২৪ পরগনা
--
হাবড়া
অশোকনগর
দত্তপুকুর
হাড়োয়া
স্বরূপনগর
পেট্রাপোল
গোপালনগর
দক্ষিণেশ্বর
জগদ্দল
বেলঘরিয়া
বরানগর
নিউটাউন
নড়ানপুর
--
নদিয়া
--
চাপড়া
করিমপুর
ভীমপুর
কালীগঞ্জ
রানাঘাট
গাংনাপুর
--
পশ্চিম বর্ধমান
--
রানিগঞ্জ
--
পশ্চিম মেদিনীপুর
--
খড়গপুর টাউন
গড়বেতা
--
পূর্ব মেদিনীপুর
--
খেজুরি
নন্দীগ্রাম
তমলুক
এগরা
পটাশপুর
---
পুরুলিয়া
--
পুরুলিয়া
--
বীরভূম
---
নলহাটি
রাজনগর
খয়রাশোল
--
মালদা
--
মালদা
হরিশ্চন্দ্রপুর
--
বাঁকুড়া
--
ইন্দাস
--
হুগলি
---
দাদপুর
শ্রীরামপুর
উত্তরপাড়া
---
হাওড়া
---
গোলাবাড়ি
বোটানিক্যাল গার্ডেন
পাঁচলা
বাগনান
--
মুর্শিদাবাদ
--
ডোমকল
বেলডাঙা
--
পূর্ব বর্ধমান
--
কালনা 

কলকাতা
---
আলিপুর
একবালপুর
গার্ডেনরিচ
হরিদেবপুর
রাজাবাগান
পর্ণশ্রী
মানিকতলা
নারকেলডাঙা
এন্টালি
জোড়াসাঁকো
পাটুলি
গড়িয়াহাট
ভবানীপুর
গিরিশ পার্ক
নিউ মার্কেট
হেয়ার স্ট্রিট
বৌবাজার
ওয়াটগঞ্জ
টালিগঞ্জ
লেক

ভবানীপুর থানায় ওসির দায়িত্ব দেওয়া হল স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অফিসার সৌমিত্র বসু। নন্দীগ্রামে আইসি  শুভব্রত নাথ। চন্দননগর থানায় কর্মরত ছিলেন তিনি। দেখা যাচ্ছে, একই জেলায় যাঁরা দীর্ঘদিব ধরে রয়েছেন, মূলত সেইসব পুলিস আধিকারিকদেরও সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। আবার সাইবার সেল, ট্রাফিক বা পুলিসে বিশেষ শাখার কর্মরত অফিসারদের থানায় দায়িত্বে আনা হয়েছে।

ছাব্বিশে ভরকেন্দ্র ভবানীপুর। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।  গত ১৯ মার্চ ভবানীপুরে প্রথমদিনের প্রচার শেষ করেই সোজা থানায় হাজির হয়েছিলেন শুভেন্দু। ওসিকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন,'গুন্ডা জমা করেছিল ১০টা। পালিয়ে গিয়েছে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Election Commission transfers police officers West Bengal142 police stations IC transfer list BengalBhawanipur police OC transferred
