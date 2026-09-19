/তৃণমূলের নাম-প্রতীক বিতর্কে প্যারাগ্রাফ ১৫-তেই নজর কমিশনের, কী এই বিশেষ আইনি ক্ষমতা?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে দুই গোষ্ঠীর দাবির জেরে এবার সামনে এসেছে নির্বাচন কমিশনের আইনি ক্ষমতার প্রশ্ন। এই ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968-এর Paragraph 15-এর। এই ধারায় কোনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের দুই বা ততোধিক গোষ্ঠী নিজেদের মূল দল বলে দাবি করলে, নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য ও নথি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোন গোষ্ঠী স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত হবে, অথবা কোনও গোষ্ঠীকেই সেই স্বীকৃতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কমিশন ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তৃণমূলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী নিজেদের মূল দল হিসেবে দাবি করছে। ফলে বিষয়টি Paragraph 15-এর অধীনে substantive determination-এর পর্যায়ে যাচ্ছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে ‘All India Trinamool Congress’ নাম এবং ‘জোড়াফুল’ প্রতীক ফ্রিজ করেছে। এর পাশাপাশি Representation of the People Act, 1951-এর Section 29A রাজনৈতিক দলের নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের আইনি কাঠামো নির্ধারণ করে। তবে স্বীকৃত দলের প্রতীক নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিরোধ মেটানোর নির্দিষ্ট বিধান মূলত ১৯৬৮ সালের Symbols Order-এর Paragraph 15-এ।
অর্থাৎ, শুধু Form A বা Form B-তে কার স্বাক্ষর রয়েছে, তা দিয়ে এই মূল বিরোধের নিষ্পত্তি হচ্ছে না। কমিশনের সামনে এখন প্রশ্ন—দলের সাংগঠনিক কর্তৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব, নথিপত্র এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য বিবেচনা করে কোন গোষ্ঠীকে মূল স্বীকৃত দল হিসেবে ধরা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দুই গোষ্ঠীকেই আলাদা নাম ও প্রতীকে উপনির্বাচনে লড়ার ব্যবস্থা করেছে কমিশন।
উল্লেখ্য, মমতা শিবির নতুন নাম পেয়েছে- মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আর প্রতীক হিসেবে ফুটবল প্লেয়ার। ওদিকে ঋত শিবির ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস। আর প্রতীক হিসেবে খাম। প্রসঙ্গত, কালীঘাট তৃণমূল কমিশনে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা এবং তৃণমূল মমতা কংগ্রেস এই তিনটে নামের প্রস্তাব জমা দিয়েছিল। আর প্রতীক হিসাবে প্রস্তাব দিয়েছিল- ফুটবল খেলছে এমন খেলোয়াড় ও ব্যাট। ওদিকে ঋত শিবিরের কমিশনে জমা দেওয়া ৩টি নাম ছিল- ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস, ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস। আর কমিশনের ‘ফ্রি সিম্বল’ তালিকা থেকে টর্চ, খাম আর পেন্সিল বক্স এই তিনটি সিম্বল প্রতীক হিসেবে প্রস্তাব জমা দেয়।
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