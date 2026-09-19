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তৃণমূলের নাম-প্রতীক বিতর্কে প্যারাগ্রাফ ১৫-তেই নজর কমিশনের, কী এই বিশেষ আইনি ক্ষমতা?

Election commission: কী এই প্যারাগ্রাফ ১৫? কোন আইনের? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে ‘All India Trinamool Congress’ নাম এবং ‘জোড়াফুল’ প্রতীক ফ্রিজ করেছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 19, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:14 PM IST
তৃণমূলের নাম-প্রতীক বিতর্কে প্যারাগ্রাফ ১৫-তেই নজর কমিশনের, কী এই বিশেষ আইনি ক্ষমতা?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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