West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2: অবজার্ভাররা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, কোনও লাভ হবে না, ৪ তারিখে বিজেপির দফরফা হবে: অভিষেক

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2: অবজার্ভাররা মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, কোনও লাভ হবে না, ৪ তারিখে বিজেপির দফরফা হবে: অভিষেক
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2: এসআইআরের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, এমনিতেই গায়ের জোরে ৩০ লাখ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব করে কোনও কাজ হবে না
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুলিস ও অবজার্ভারদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট দিতে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমে অভিষেক বলেন, হাইকোর্টের অর্ডার থাকা সত্বেও এরা ধারাবাহিকভাবে ভয় দেখানোর জন্য এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিস অফিসার, অবজার্ভাররা গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে ভিত সন্ত্রস্ত্র করার একটা চেষ্টা হচ্ছে।
এসআইআরের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, এমনিতেই গায়ের জোরে ৩০ লাখ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব করে কোনও কাজ হবে না। প্রথম দফায় বিজেপি কুপোকাত হয়ে গিয়েছে। এই দফায় দফারফা হবে। কমিশন কোনও অবজার্ভারকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেইড করার কোনও এক্তিয়ার দেয় না। অবজার্ভাররা নির্বাচন কমিশনের চোখ এবং কান হিসেবে কাজ করবে এবং কমিশনে রিপোর্ট দেবে, এসপিকে রিপোর্ট দেবে। তারপর কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে কী করা উচিত। কিন্ত তারা বিভিন্ন ভাবে তৃণমূলের লোকজনকে ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে। এসব করে কোনও লাভ নেই। এসব আগেও হয়েছে। ওরা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ৪ তারিখে দেখবেন ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।
"Observers from outside doing what BJP says": Mamata Banerjee slams EC officials, accuses them of indulging in "terrorism"
অন্যদিকে, এই প্রথম ভোটের দিন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাকা চষে বেড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্য়মে তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে অবজার্ভারদের আনা হয়েছে। তারা তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার করতে চাইছে। বিজেপি যা বলছে তাই করছে। ভিডিয়ো দেখিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মমতা।
মমতা আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নয়, প্রার্থী হিসাবে ঘুরছি। কাল সারারাত যা তাণ্ডব করেছে, আপনারা জানেন না। অভিষেক, আমি জেগে ছিলাম। সারা রাত এই কাজগুলি করেছি। তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম বসুকে বেরতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গতকাল রাত দেড়টায় হেনস্থা করা হয়েছে। ধাক্কা দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য়, এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মমতা চলে যান চেতলায়। কিছুক্ষণ কথা বলেন ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে। তার পর চেলে যান চক্রবেড়িয়ায়। সেখান থেকে যান বেলতলায়। তার পর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখতে শুরু করেন।
মমতার অভিযোগের তির মূলত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে। তাঁর দাবি, পুলিশ ও বাহিনীকে ব্যবহার করে শাসক দলকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, এই দফার ভোটে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যাপক মোতায়েন নিয়ে আগেই সরব হয়েছিল তৃণমূল। আজকের এই পরিদর্শন এবং সরাসরি অভিযোগের সুর ভোটের লড়াইকে আরও কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
