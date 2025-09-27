English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Death: বিদ্যুতের ছোবলে পঞ্চমীতে জোড়া মৃত্যু! সোনারপুর থেকে সরশুনা শোকাহত শারদীয়া...

Kolkata: কলকাতায় রেকর্ড বৃষ্টির জেরে জমা জলে মৃত্যু হয় ১১ জনের। দুর্যোগের তিন কাটতে না কাটতেই শহরে জোড়া মৃত্যু। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দুজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 27, 2025, 02:30 PM IST
Kolkata Death: বিদ্যুতের ছোবলে পঞ্চমীতে জোড়া মৃত্যু! সোনারপুর থেকে সরশুনা শোকাহত শারদীয়া...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্চমীতেই বিষাদের সুর! বিদ্যুত্‍স্পৃষ্ট হয়ে শহরে জোড়া মৃত্যু। প্যান্ডেল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু সোনারপুরে। আজ ভোররাতে সোনারপুর থানার অন্তর্গত ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ পার্ক থার্ড লেনের শান্তি সংঘ ক্লাবে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম বিশ্বজিৎ সাহা (৩৬), বাড়ি সুভাষ পার্ক এলাকায়।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত প্রায় ১টা ১৫ নাগাদ তিনি প্যান্ডেলে বৈদ্যুতিক কাজ করছিলেন বিশ্বজিত্‍। সেই সময় হঠাৎই এক বিদ্যুতের তার থেকে তিনি শক‌্‌ড হন। সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সুভাষগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, সরশুনার থানার অন্তর্গত ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের খুদিরাম পল্লীতে সকাল বেলায় জমা জলে দাঁড়িয়ে নিজের দোকানের শাটার খুলতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় শ্রাবন্তী দেবীর, বয়স ৬৬। স্থানীয় মানুষজনের বক্তব্য, জমা জলে দাঁড়িয়ে যখন তিনি দোকানের শাটার খুলতে যান, তাঁর দোকানের দরজা কোনওরকমভাবে বিদ্যুৎ হয়ে যায়। এবং পায়ের তলায় জল থাকায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যান ওই বৃদ্ধা।

বৃদ্ধাকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে তাকে বাঁচাবার জন্য দুজন হাত দিলে তারাও অল্প বিস্তর বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়। এলাকায় জমা জলে হাঁটতে ভয় পাচ্ছে এলাকার মানুষজন, এলাকায় প্রচুর ছোট ছোট বাচ্চারা রয়েছে তারাও বেরোতে ভয় পাচ্ছে। স্থানীয়দের বক্তব্য কোনও ড্রেনেজ সিস্টেম নেই, এই জল জমে রয়েছে বর্ষাকাল থেকে। কবে এই জল নামবে তার ঠিক নেই। স্থানীয় কাউন্সিলরকে বলে কোন সুরহা হচ্ছে না।
 
অন্যদিকে, পুলিসের বক্তব্য ঘটনাটি ঘটে চতুর্থীর সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ও CESCকে খবর দেয়। তারা পৌঁছে দেহ উদ্ধার করেন এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেন।

CESC-এর তরফে জানানো হয়েছে, বাড়ির পাশের একটি টিনের চালের দোকানে অনুপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগে লাগানো একটি আলো থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎ সংযোগের ত্রুটির কারণেই শ্রাবন্তী দেবী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় নজির গড়া বৃষ্টি হয়। যার জেরে গোটা শহর প্রায় জলমগ্ন হয়ে যায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ১১জনের।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Kolkata Electrocution DeathPanchami TragedySonarpur Death NewsSarsuna AccidentPuja Time Death
