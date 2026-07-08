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'এটাই চাই! কীসের আইন? আইন মানি না, আইনের দরকার নেই! বিস্ফোরক কামদুনির মৌসুমী

Kamduni protester on Baruipur Case:  'আমি জানি যারা এই সমাজে আইনের কাজ করেন, যারা কমিশনের কাজ করেন, সবাই প্রশ্ন হয়তো তুলবেন, এনকাউন্টার ঠিক নয়। কিন্তু আমি বলব, এই জায়গায় যদি আপনারা থাকতেন না, তাহলে এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 08, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:42 PM IST
'এটাই চাই! কীসের আইন? আইন মানি না, আইনের দরকার নেই! বিস্ফোরক কামদুনির মৌসুমী
Image Credit: বিস্ফোরক কামদুনির মৌসুমীSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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