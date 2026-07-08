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Baruipur Case Update: 'অভিযুক্তকে এনকাউন্টারে মেরে ফেলা হল, একমাত্র লক্ষ্য তথ্যপ্রমাণ লোপাট', বারুইপুরকাণ্ডে বিস্ফোরক বিকাশ

Baruipur Case Update: বিকাশ রঞ্জন বলেন,বারুইপুরের ঘটনার পরপরই ২ জন নাবালককে কিডন্যাপ করে নেওয়া হয়েছিল। তাদের উদ্ধার করা হল দেশপ্রিয় পার্কে বিজেপির অফিস থেকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 08, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:09 PM IST
Baruipur Case Update: 'অভিযুক্তকে এনকাউন্টারে মেরে ফেলা হল, একমাত্র লক্ষ্য তথ্যপ্রমাণ লোপাট', বারুইপুরকাণ্ডে বিস্ফোরক বিকাশ
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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