West Bengal Assembly Election 2026: গণনার দিন শেষ চুরি ও কামড় দেবে বিজেপি, তাও আমরা ২০০+ সিট পাব: অভিষেক

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 2, 2026, 05:25 PM IST
ভার্চুয়াল বৈঠক ভোকাল টনিক অভিষেকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় এবার বিজেপি? 'এক্সিট পোল আসলে কিছুই নয়। স্টক মার্কেট বাঁচাতে দেখানো হচ্ছে'। ভোটগণনার আগে ভার্চুয়াল বৈঠকে তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টদের 'ভোকাল টনিক' দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'আমরা শুধু জিতছি না। বড় ব্যবধানে জিতছি। ২০০'র বেশি আসন পেয়ে আমরা জিতছি'।

মাঝে আর মাত্র  একদিন। সোমবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে ভোটগণনা। তৃণমূলের রণকৌশল কী হবে? আজ, শনিবার দলের কাউন্সিং এজেন্টদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে সেরে নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন মমতাও।

মমতা বলেন, 'অনেক লড়াই করেছেন যুদ্ধ করেছেন। মনে রাখবেন আমরা জিতছি। 200 র বেশি আসন পাব'। তাঁর নির্দেশ, রাত 2 টো বাজলেও কাউন্টিং সেন্টার ছাড়বেন না,  যতক্ষণ না আমি বলব।  যেগুলি মার্জিনাল সিট, সেগুলো রিকাউন্টিং করতে বলবেন।  ২০০-৩০০ ভোটের ব্যবধানে যদি দেখেন ওদের জিতিয়ে দিচ্ছে রিকাউন্টিং করতে বলবেন'। গত মাস ধরে যাঁরা লড়াই করেছেন, তাঁদের পুরষ্কৃত করার কথাও ঘোষণা করেন তৃণমূলনেত্রী।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

West Bengal Assembly Election 2026Mamata Banerjeeabhishek banerjee 2nd innings
West Bengal Assembly Election 2026: অপারেশন সিঁদুর ২.৫-এর জন্য তৈরি: থানায় বসে কালান্তক বন্দুক হাতে সোশ্য়াল পোস্টে সাসপেন্ড কালীঘাটের ওসি
