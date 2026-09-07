'এনাফ ইজ এনাফ!' অভিষেকের বিরুদ্ধে সেবাশ্রয় মামলায় কড়া নির্দেশ 'বিরক্ত' হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: 'এনাফ ইজ এনাফ!' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগে বিরক্ত আদালত। একই ধরণের অভিযোগ একই ব্যক্তি বার বার করছেন! আর তাতেই অভিযোগকারীর উপর ক্ষুব্ধ-বিরক্ত আদালত। অন্তর্বর্তী নির্দেশে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানালেন, বিষ্ণুপুর থানার ২টি এবং রবীন্দ্রনগর থানার ১টি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারির মতো কড়া পদক্ষেপ নয়। সেবাশ্রয় সংক্রান্ত মামলায় রক্ষাকবচ পেলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ঠা জুলাই, ১১ জুলাই এবং ২৩ জুলাই দায়ের হওয়া FIR এর ক্ষেত্রে বহাল থাকবে রক্ষাকবচ। নির্দেশ আদালতের।
আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছে,৩০ নভেম্বর বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে অন্তর্বর্তী নির্দেশ। যদিও তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে পুলিস, সেক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। মামলাকারীকে তলব করতে হলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস পাঠাতে হবে। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ২৬ সেপ্টেম্বরের পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করতে হবে। ২৩ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় বিদেশযাত্রায় গিয়েছেন চোখের চিকিৎসা জন্যে। এদিন আদালতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩ রা সেপ্টেম্বর বিদেশ গেছেন, ২২ সেপ্টেম্বর ফেরত আসবেন। সেই মর্মেই, প্রয়োজন হলে ২৬ সেপ্টেম্বরের পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করার নির্দেশ আদালতের।
তবে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর দায়ের করা মামলা নিয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ আদালতের। আদালত স্পষ্ট মন্তব্য, মামলাকারী একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি যিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ২ বার লোকসভা নির্বাচনে হেরেছেন। বিচারপতির কড়া পর্যবেক্ষণ, "গত ২১ মে থেকে একই ধরণের অভিযোগ শুনে শুনে আদালত ক্লান্ত। একই ব্যক্তি যিনি নিজে হেরেছেন তিনি করছেন অভিযোগ। অন্তত তিনটে এফআইআর দেখেছি, যার কোনও ভিত্তি নেই। যদি চিকিৎসকও জড়িত থাকেন, তবে আইন অনুসারে তাঁকেও রক্ষাকবচ দিতে হবে।" যারপরই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দেন," নতুন করে কোনও FIR করবেন না আদালতের আদেশ ছাড়া, নইলে বাধ্য হব নির্দেশ দিতে।"
এদিন আদালতে সওয়াল জবাবের সময় অ্যাডিশনাল অ্যাজভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার দাবি করেন, "অভিষেক-ই হুইসেল ব্লোয়ার। এক্স-রে মেশিন থেকে আরাম্ভ করে সব মেশিন লাগাতে গেলে অনুমতি নিতে হয়। সেগুলি নেওয়া হয়নি। মেডিসিন ড্রাগ কন্ট্রোলার ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে।" যার প্রেক্ষিতে বিচারপতি বলেন, "মূল মামলায়, ৪ জুলাই ও ১১ জুলাই একই অভিযোগে এফআইআর হয় সেবাশ্রয় ও সেবাশ্রয়-২-এর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ করেন অভিজিৎ দাস। কিন্তু সেখানে কোনও মেডিকেল স্ট্যাটুটারি বোর্ডের অনুমতি নেওয়া হয়নি। এটা একটা মেডিকেল নেগলিজেন্সের বিষয়।"
এমনকি রাজ্যের কাছে এদিন বিচারপতি আরও জানতে চান,"যদি কোনও মেডিকেল ন্যেগলিজেন্সের অভিযোগ ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলের কাছে করেছেন সেটা দেখান। অভিযোগকারী রোগী একজন অন্তত দেখান যিনি মেডিকেল বোর্ডের কাছে গিয়েছেন?"
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