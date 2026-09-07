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'এনাফ ইজ এনাফ!' অভিষেকের বিরুদ্ধে সেবাশ্রয় মামলায় কড়া নির্দেশ 'বিরক্ত' হাইকোর্টের

Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর দায়ের করা মামলা নিয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ আদালতের। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দেন," নতুন করে কোনও FIR করবেন না আদালতের আদেশ ছাড়া, নইলে বাধ্য হব নির্দেশ দিতে।" 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 07, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:00 PM IST
'এনাফ ইজ এনাফ!' অভিষেকের বিরুদ্ধে সেবাশ্রয় মামলায় কড়া নির্দেশ 'বিরক্ত' হাইকোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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