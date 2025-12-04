In Bengal: কমিশনের নিয়মের গেরো, 'আনকালেক্টেড' ক্যটেগরিতে খোদ CEO দফতরের কর্তাই!
SIR In Bengal: BLO অ্যাপেই এখন অপশন থাকছে। কোনও BLO যদি কোনও ভোটারের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে না পান তাহলে ভোটারকে 'আনকালেক্টেবেল' বলে উল্লেখ করতে পারবেন তিনি নিজেই।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বাংলায় SIR এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। সময়সীমা অবশ্য বাড়িয়েছে কমিশন। প্রায় রোজ বদলে যাচ্ছে নিয়মও। এবার সেই নিয়মের গেরোয় এবার খোদ CEO দফতরের পদস্থ কর্তারাই। BLO-র রিপোর্টে তাঁর ফর্ম 'আনকালেক্টেড"।
জ্যে SIR-র সময়সীমা বাড়িয়েছে কমিশন। ৪ ডিসেম্বর নয়, ফর্ম জমা নেওয়া হবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট 'অসংগৃহীত' বা 'আনকালেক্টবল' এনুমারেশন ফর্মের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লাখ। সেই তালিকা নাম উঠল CEO দফতরের কর্তারও। যিনি নিজেই ভোটার তালিকা-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং BLO-দের আচরণ, কাজকর্ম কমিশনের গাইডলাইন মেনে হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন।
কমিশন সূত্রে খবর, বিধাননগর বিধানসভার এলাকার বাসিন্দা CEO দফতরের ওই কর্তা। SIR শুরু হওয়ার পর যথারীতি অনলাইন নিজের ফর্মটি ফিলাপ করে নির্দিষ্ট সার্ভারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এখনও প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবারই ছিল ফর্ম সংগ্রহের শেষদিন। কিন্ত তখনও পর্যন্ত ওই কমিশন কর্তার বাড়িতে ফর্ম পৌঁছে দেননি সংশ্লিষ্ট BLO।
এদিকে । বুধবার থেকেই নয়া নিময় করেছে কমিশন। BLO অ্যাপেই এখন অপশন থাকছে। কোনও BLO যদি কোনও ভোটারের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে না পান তাহলে ভোটারকে 'আনকালেক্টেবেল' বলে উল্লেখ করতে পারবেন তিনি নিজেই। এই নিয়ম জানা মাত্রই সংশ্লিষ্ট BLO-কে ফোন করেন CEO দফতরের ওই কর্তা। BLO জানান, এনুমারেশন ফর্ম 'আনকালেক্টেবেল' হিসেবে জমা পড়ে গিয়েছে। কারণ হিসেবে জানানো হয় ওই পদস্থ আধিকারিক ওই বুথ এলাকার থাকেন না। বাইরে কোথাও থাকেন। তাঁর খোঁজ করেও যখন সন্ধান মেলেনি।
