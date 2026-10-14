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'সিপিআইএম তো লটারির দোকান করছে না, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করবেন না': সিপিআইএমের বুকস্টল বিতর্কে পুলিসকে কড়া ভর্ৎসনা হাইকোর্টের, রিপোর্ট তলব

CPIM Book stall controversy DurgaPuja 2026: পুজোয় সিপিএমের বুকস্টল মামলায় রাজ্যকে কড়া বার্তা হাইকোর্টের। 'সিপিএম লটারি বিক্রি করছে না, বই বিক্রি করছে', চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুলিসের রিপোর্ট তলব।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 14, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 01:08 PM IST
'সিপিআইএম তো লটারির দোকান করছে না, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করবেন না': সিপিআইএমের বুকস্টল বিতর্কে পুলিসকে কড়া ভর্ৎসনা হাইকোর্টের, রিপোর্ট তলব

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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