Kolkata Metro: শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার পর্যন্ত বন্ধ মেট্রো! কবে, কখন?

Kolkata Metro:  রবিবার বিকেল চারটে পর্যন্ত মেট্রো চলবে না মহানায়ক উত্তম কুমার(টালিগঞ্জ) থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম।  মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চলাচল অবশ্য স্বাভাবিক থাকবে। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 28, 2025, 10:06 PM IST
অয়ন ঘোষাল ও শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: দিনভর ভোগান্তি। মেট্রোর ব্লু লাইনে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হতে হল যাত্রীদের। অবশেষে টনক নড়ল মেট্রো কর্তৃপক্ষের।  শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শেষে তৈরি করা হবে টার্ন আউট বা ওয়াই লাইন। ফলে রবিবার মহানায়ক উত্তম কুমার(টালিগঞ্জ) থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো চলবে না। কতক্ষণ? বিকেল চারটে পর্যন্ত।  টালিগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চলাচল অবশ্য স্বাভাবিক থাকবে। 

গত কয়েক মাস ধরে ক্রমাগত মাটি বসে যাচ্ছে কবি সুভাষ স্টেশনের নিচে। ফল হিসেবে পিলারে ভয়ংকর ফাটল।  পরিস্থিতি অমনই যে, কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের পুরো প্ল্যাটফর্ম ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ফের নতুন করে তৈরি করা হবে স্টেশনে। ফলে ব্লু লাইনে এখন টালিগঞ্জ থেকে এখন শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো চলছে।  

এদিকে মেট্রোর টার্ন আউট বা ওয়াই লাইনটি রয়েছে গিয়েছে প্রান্তিক স্টেশন কবি সুভাষেই। যে মেট্রোটি মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাচ্ছে, সেই মেট্রোটিকে আবার ফিরতি পথে চালাতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে। কারণ, শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে মেট্রো প্ল্য়াটফর্ম বদলের জন্য টার্ন আউট বা ওয়াই লাইন নেই। ব্যাহত হচ্ছে পরিষেবা। নিত্যদিন ভোগান্তি পোহাতে যাত্রীদের। বস্তুত, আজ বৃহস্পতিবারও একই সমস্যা হয় ব্লু লাইনে। অবশেষে সমস্য়া সমাধানে তত্‍পর হল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। 

রবিবার বেশিরভাগ অফিস, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। কিন্তু আগামী রবিবার  পিএসসির ‘মিসলেনিয়াস মেনস’ পরীক্ষা রয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়তে পারেন পরীক্ষার্থীদের একাংশ। মেট্রো কর্তৃপক্ষ অবশ্য় জানিয়েছে, পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য  সেদিন সকাল ৭টা থেকেই মহানায়ক উত্তমকুমার  থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চালু হবে যাবে। সকাল ৯টার বদলে ৮টা থেকেই মেট্রো চলবে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ রুটেও।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

