/অভয়া আর না: মহিলাদের সুরক্ষায় দুর্গা স্কোয়াড-থানায় মহিলা ডেস্ক, চালু হচ্ছে ১১২

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষা, অধিকার রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ করতে চলেছে সরকার। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট ঘোষণা, অভয়া আর না। তৈরি হচ্ছে নারী সুরক্ষা কমিশন। থানায় মহিলাদের জন্য মহিলা ডেস্ক, ১১২, দুর্গা স্কোয়াড, পুলিসে মহিলা ব্যাটালিয়ান।
নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, অভয়ার মত ঘটনা, কসবা 'ল কলেজের মত ঘটনা, রামপুরহাটে ছোট্ট আধিবাসী কন্যার ধর্ষণ-খুনের ঘটনা অথবা হাঁসখালি, কালিয়াগঞ্জ, ময়নাগুড়ির মতো ঘটনা কবে বন্ধ হবে? এর জন্য সরকারের প্রথম ভাবনা, ক্যাবিনেটে নারী সুরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে নারী সুরক্ষা কমিশন। তার চেয়ার পার্সন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চ্যাটার্জি। রয়েছেন দুঁদে আইপিএস দময়ন্তী সেন। যত পুরনো ঘটনা রয়েছে, যারা বিচার পাননি তারা অভিযোগ করুন। বিচার পাবেন, অভিযুক্ত জেলে যাবে। অভিয়ুক্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। কথা দিয়ে গেলাম, অভয়া আর না। আমরা থাকতে এ জিনিস বরদাস্ত করব না।
মহিলাদের পুলিসি নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা শুনলে খুশি হবেন আগামিকাল পশ্চিমবঙ্গের সব থানাতেই চালু হচ্ছে 'মহিলা ডেস্ক'। প্রতি মহকুমায় হবে একটি করে মহিলা থানা। প্রতিটি থানায় থাকবে মহিলা হেল্প ডেস্ক, মহিলা পুলিস আধিকারিকদের নিয়ে তৈরি হবে দুর্গা স্কোয়াড। আগামিদিনে পুলিসে হবে ২টি মহিলা ব্যাটালিয়ান। এবার মহালয়াতে দুর্গা পুজোর আগে আমরা চালু করতে চলেছি ১১২। প্রতিটি থানাতে একটি পৃথক গাড়ি থাকবে। যে কোনও অভিযোগ নিস্পত্তি করার জন্য ওই গাড়ি ব্যবহার করা হবে। উত্তর প্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্রে থানাতে অভিযোগ এলে পুলিস পৌঁছনোর সময় মাত্র ৬ মিনিট। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে এই সময় গড়ে ৩ ঘণ্টা। ১১২ চালু হলে আশাকরি এই সময় কমবে এবং আপনারা দ্রুত নিরাপত্তা পাবেন।
সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনী প্রচারে যখন ভবানীপুরে বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছি তখন আমাকে অনেক মা-বোনেরা বলেছেন, ভাতা তো দেবেন, ওরা দিত আপনারা বাড়াবেন, এতে আমরা খুশি। এর থেকেও বড় জিনিস সেটা কি জানেন? আমার মেয়েটি যেন সন্ধে বেলায় বেরিয়ে নিরাপত্তার সঙ্গে বাড়ি ফিরতে পাবে। নারী সুরক্ষার কথা বাড়িতে বাড়িতে বলেছেন মানুষজন। আমরা এটা দেব। এই সরকারের মহিলা প্রতিনিধিত্ব দেখুন। বারে বারে আমরা বলি আপনাদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে দেশ, সমাজ এগোতে পারে না। আমরা ভারত মাতা বলি। আপনারা না থাকলে আমরা কেউ পৃথিবীর আলো দেখতে পেতাম না। তাই জয় ভবানী। আপনাদের প্রণাম। আপনাদের সুরক্ষা, অধিকার এবং অর্থনৈতিক সনির্ভরতাই আপনাদের সরকারের লক্ষ্য।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বলেছি, ছাত্রীদের জন্য বোনেদের জন্য যত প্রকল্প চালু রয়েছে সেগুলি চালু থাকবে। কোনও প্রকল্পে আমরা আপনাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করব না। একইসঙ্গে আমরা চাই আমার বোনটি, কন্যাটি ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, নার্স হোক, আইনজীবী হোক, গ্রাজুয়েট হোক অধ্যাপক, শিক্ষিকা হোক, পিএইচডি করুক। ড্রপ আউট আটকাতে ৫০,০০০ টাকা করে মহিলাদের, বোনেদের, কন্যাদের দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা রেখেছি। এটা হল সাপোর্ট।
উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে একগুচ্ছ কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের জন্য আবেদন করেছিলেন ১ কোটি ৬০ মানুষ। তার মধ্যে বাতিল হয়েছেন ২৬ লাখ আবেদনকারীর ফর্ম বাতিল হয়েছে। যে শর্তের কথা বলা হয়েছিল তাতে তাঁরা পড়ে না। বাকী যারা যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন তাদের জন্য বেলা ১টার সময় টাকা ট্রান্সফার করা হল। এদের সংখ্যা ১ কোটি ৯ লাখ ৩৭৮ জন। রাত বারোটা পর্যন্ত বাকীরাও টাকা পেতে শুরু করবেন। কারা যেন বলছিলেন আগের সরকার যে বরাদ্দ করেছিল তার থেকে মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি বেনিফিসিয়ারির সংখ্যা অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। আমরা একটা বেনিফিসিয়ারিকেও বাদ দেব না। আমরা বেনিফিসিয়ারি বলি না। আমরা বলি, এটা আপনার অধিকার। ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৯ লাখ মানুষের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকাচ্ছি। যার মধ্যে তপসিলি জাতির মা-বোন-দিদি রয়েছেন ২৬ লাখ, ৬৫ হাজার ৫৫৫ জন। আদিবাসী মহিলা রয়েছেন ৪৯ লাখ, পাহাড়ি এলাকার মহিলা রয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৬২৮ জন। লক্ষ্মীর ভান্ডারে যে ২ কোটি নাম ছিল তার মধ্যে ২৭ লাখ নাম ভারতীয় নন বা ভোটার লিস্টে নাম নেই। আমরা ওইসব মানুষদের নাম কেটেছি। সরকাররে টাকা অভারতীয় পেতে পারেন না। ট্রাইবুন্যালে যাদের নিস্পত্তি হয়নি তাদের ভাতা দেওয়া হবে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারে বাজেটে কী কী রয়েছে জেনে রাখুন। ১ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে। তাদের মধ্যে ৩০,০০০ মহিলার চাকরি নিশ্চিত করব। আমাদের দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি হল, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা কর্মসূচিতে প্রসূতি মায়েদের ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে ১৬০০০ টাকা যোগ করে মোট ২১০০০ টাকা দেব। আগস্ট মাস থেকে আপনারা এটা পাবেন। পাঁচটি পুষ্টকর খাদ্যের একটি কিট আমরা দেব।
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