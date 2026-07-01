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অভয়া আর না: মহিলাদের সুরক্ষায় দুর্গা স্কোয়াড-থানায় মহিলা ডেস্ক, চালু হচ্ছে ১১২

Woman Desk in Police Station: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারে বাজেটে কী কী রয়েছে জেনে রাখুন। ১ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে। তাদের মধ্যে ৩০,০০০ মহিলার চাকরি নিশ্চিত করব

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 01, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:22 PM IST
অভয়া আর না: মহিলাদের সুরক্ষায় দুর্গা স্কোয়াড-থানায় মহিলা ডেস্ক, চালু হচ্ছে ১১২
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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