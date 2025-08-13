Jadavpur university Incident: ব্রাত্যের গাড়িতে ভাঙচুর! দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই গ্রেফতার যাদবপুরের প্রাক্তনী...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
স্পেনে বসেই পরিকল্পনা! দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই গ্রেফতার  শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে ভাঙচুরে মূল অভিযুক্ত, যাদবপুরেরই প্রাক্তনী  হিন্দল মজুমদার। এখন দিল্লি পুলিসের হেফাজতে রয়েছেন তিনি। ট্রানজিট রিমান্ডে  আনা হচ্ছে কলকাতা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 13, 2025, 11:22 PM IST
স্পেনে বসেই পরিকল্পনা! দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই গ্রেফতার  শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে ভাঙচুরে মূল অভিযুক্ত, যাদবপুরেরই প্রাক্তনী  হিন্দল মজুমদার। এখন দিল্লি পুলিসের হেফাজতে রয়েছেন তিনি। ট্রানজিট রিমান্ডে  আনা হচ্ছে কলকাতা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তে বি-টেক পড়ুয়া ছিলেন এই হিন্দল। পাস করার পর এখন স্পেনে গবেষণা করেন। পুলিসের দাবি, বিদেশে বসেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে হামলা পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। এফআইআর নাম ছিল। বস্তুত, হিন্দোলের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিসও জারি করে রেখেছিল পুলিস। বুধবার দেশে ফিরেছেন হিন্দোল। লুক আউট নোটিসের কারণে দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে আটকায়  অভিবাসন বিভাগ। এরপর ওই গবেষককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে, কলকাতা পুলিসকে বিষয়টি জানায় দিল্লি পুলিস। দিল্লি উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন লালবাজারের কর্তারা।

সবিস্তারে আসছে...

