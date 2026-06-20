/চক্রব্যূহে বিশ্বাস ব্রাদার্স: অরূপের বিখ্যাত সুরুচি সংঘের পুজো কি এবার হবে না? জমি ছাড়ার কড়া নোটিস LIC-এর

পিয়ালি মিত্র: কলকাতার অন্যতম হাইপ্রোফাইল পুজো কমিটি এবং ক্লাব হিসেবে পরিচিত নিউ আলিপুরের ‘সুরুচি সঙ্ঘ’। প্রাক্তন তৃণমূল মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ক্লাব হিসেবেই পরিচিত। অবার সেই বিতর্কিত ক্লাবই এবার চরম আইনি সংকটে।
ভারতীয় জীবনবিমা নিগম (LIC)-র জমি বেআইনিভাবে দখল করে ক্লাবঘর করার অভিযোগে সুরুচি সঙ্ঘকে আগামী ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে জমি খালি করার কড়া নোটিস পাঠাল LIC.
শনিবার ক্লাবের দেওয়ালে এলআইসি-র আইনজীবীর তরফ থেকে এই নোটিস সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে জমি খালি না করা হলে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় রাজ্যের রাজনীতি আবারও উত্তাল।
এলআইসি-র জমি জবরদখলের অভিযোগ
বিমা সংস্থার অভিযোগ, নিউ আলিপুর এলাকার ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০ এবং ৫০১ নম্বর প্লটের সরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল করে সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাবের কার্যালয় ও বিভিন্ন কাঠামো বানানো হয়েছে। এর আগেও একাধিকবার এলআইসি-র তরফ থেকে জমি খালি করার দাবি জানানো হলেও, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তা আটকে রাখা হয়েছিল।
সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নিজেদের সরকারি জমি পুনরুদ্ধার করতে তৎপর হয়ে উঠেছে এলআইসি। কয়েকদিন আগেই জমি ফেরত পাওয়ার দাবিতে নিউ আলিপুর থানায় গিয়েছিলেন বিমা সংস্থার আধিকারিকরা। এবার সরাসরি আইনজীবী মারফত আইনি নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হল ক্লাবের দেওয়ালে।
কাঠগড়ায় ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’
সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাবটি মূলত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের ক্লাব হিসেবেই পরিচিত। একসময় টালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুর এলাকায় এই ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’-এর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এলআইসি-র জমি নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হলে আজ থেকে ৯ বছর আগে, অর্থাৎ ২০১৭ সালে বিকল্প জায়গার খোঁজ শুরু করে সুরুচি সঙ্ঘ।
অভিযোগ, সেই সময় বিশ্বাস ব্রাদার্সের নজর পড়ে নিউ আলিপুরের ‘চিলড্রেন্স পার্ক’-এর জমির ওপর। স্বরূপ বিশ্বাসের অনুগামীরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে চিলড্রেন্স পার্কের কয়েকজন সদস্যকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। যদিও জবরদখল ও হুমকির এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাব কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
বিতর্কে সুরুচি সঙ্ঘ
সুরুচি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম অভিযোগ নয়। এর আগে ত্রাণের ত্রিপল চুরির মতো গুরুতর সরকারি সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছিল এই ক্লাবের বিরুদ্ধে। এবার যুক্ত হল সরাসরি সরকারি জমি জবরদখলের অভিযোগ। ক্লাবকে কেন্দ্র করে সামনে এসেছে মারাত্মক আর্থিক ও ব্যক্তিগত হেনস্থার তথ্যও।
সম্প্রতি এক মহিলা অভিযোগ করেছেন, নিউ আলিপুর এলাকায় একটি স্ট্রিট ফুড কার্ট (খাবারের গাড়ি) বসানোর অনুমতির জন্য তিনি স্থানীয় কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কাউন্সিলর তাঁকে স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন। অভিযোগকারিণীর দাবি, এরপর স্বরূপ বিশ্বাস তাঁর কাছে ৮০ লক্ষ টাকা কাটমানি বা তোলা দাবি করেন এবং তাঁকে সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাবে একা এসে দেখা করতে বলেন। শুধু তাই নয়, ওই সাক্ষাতের প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অনৈতিক সুবিধার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল বলে লিখিত অভিযোগে জানানো হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।
চরম বিপাকে অরূপ ও স্বরূপ বিশ্বাস
বর্তমানে বিশ্বাস ভাইদের ওপর আইনি চাপ চারদিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। হেনস্তা, তোলাবাজি এবং ভয় দেখানোর একাধিক গুরুতর অভিযোগে ইতিমধ্যেই স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অন্যদিকে, ‘মেসি কাণ্ডে’ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) বা তদন্তকারী সংস্থার কাছ থেকে পর পর তিনবার নোটিস পাওয়ার পর অবশেষে হাজিরা দিতে বাধ্য হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
এই চরম ডামাডোলের মধ্যেই এবার সুরুচি সঙ্ঘের ঐতিহ্যবাহী পুজো ও ক্লাবঘরের জমি হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে। দুর্গাপুজোর ঠিক মুখে মুখে এলআইসি-র এই ১৮ জুলাইয়ের ডেডলাইন সুরুচি সঙ্ঘের ভবিষ্যৎকে এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।
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