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চক্রব্যূহে বিশ্বাস ব্রাদার্স: অরূপের বিখ্যাত সুরুচি সংঘের পুজো কি এবার হবে না? জমি ছাড়ার কড়া নোটিস LIC-এর

Suruchi Sangha big News: সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাবটি মূলত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের ক্লাব হিসেবেই পরিচিত। একসময় টালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুর এলাকায় এই ‘বিশ্বাস ব্রাদার্স’-এর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এলআইসি-র জমি নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হলে আজ থেকে ৯ বছর আগে, অর্থাৎ ২০১৭ সালে বিকল্প জায়গার খোঁজ শুরু করে সুরুচি সঙ্ঘ। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 20, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:36 PM IST
চক্রব্যূহে বিশ্বাস ব্রাদার্স: অরূপের বিখ্যাত সুরুচি সংঘের পুজো কি এবার হবে না? জমি ছাড়ার কড়া নোটিস LIC-এর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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