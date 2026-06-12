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Ex TMC minister Indranil Sen in Highcourt: হাইকোর্টের বিরাট খবর: গ্রেফতার হবেন প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন? কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, জড়িত স্ত্রীও

Durgapuja Unesco Scam of Indranil Sen: অভিযুক্তরা নিজেদের ঘনিষ্ঠ শহরের ২৪টি বাছাই করা প্রথম সারির পুজোমণ্ডপে মূল উৎসবের আগেই ঠাকুর দেখার (Preview Show) ব্যবস্থা করে। এর জন্য দর্শকদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৪,০০০ টাকা মূল্যের 'প্রিভিলেজড প্রি পুজো এনট্রি' টিকিট বিক্রি করা হয়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 12, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:54 PM IST
Ex TMC minister Indranil Sen in Highcourt: হাইকোর্টের বিরাট খবর: গ্রেফতার হবেন প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন? কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, জড়িত স্ত্রীও

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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