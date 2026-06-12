/Ex TMC minister Indranil Sen in Highcourt: হাইকোর্টের বিরাট খবর: গ্রেফতার হবেন প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন? কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, জড়িত স্ত্রীও

অর্ণবাংশু নিয়োগী: গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকে বাঁচতে প্রাক্তন মন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী--উভয়ের তরফ থেকেই কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের (Anticipatory Bail) আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলাটি রুজু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিছে।
মূল ঘটনাটি কী?
কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বউবাজার থানায় প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই নির্দিষ্ট অভিযোগের ওপর ভিত্তি করেই পুলিসি গ্রেফতারি এড়াতে তড়িঘড়ি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন এই দম্পতি। ইতোমধ্যেই কলকাতার বউবাজার থানা এবং পুলিস কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বমঞ্চে দুর্গাপুজোর প্রচারক তথা বিশিষ্ট ট্রাভেল কনসালটেন্ট জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। অভিযোগপত্রে প্রাক্তন পর্যটন ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ছাড়াও তাঁর স্ত্রী তথা 'মাসআর্ট' (massArt) সংস্থার সভাপতি মধুছন্দা সেন, সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভ (টালা প্রত্যয়), সহ-সভাপতি সায়ন্তন মৈত্র এবং কোষাধ্যক্ষ রাজন চট্টোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে।
৪,০০০ টাকার টিকিট?
জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, তৎকালীন পর্যটন ও সংস্কৃতি দফতরের প্রচ্ছন্ন মদতে এই চক্রটি সাধারণ মানুষের ওপর একপ্রকার তোলাবাজি শুরু করে। হাজরা রোডে অফিসযুক্ত 'মাস আর্ট' নামে এই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার আবার উত্তর কলকাতার টালা পার্কের একটি বিখ্যাত পুজোর প্রধান। এই সংস্থাটি বেআইনি ও বিভ্রান্তিকর ভাবে ইউনেস্কো এবং মাস আর্টের লোগো ব্যবহার করে বেশ কয়েক বছর ধরে পুজোর নামে ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছে।
অভিযুক্তরা নিজেদের ঘনিষ্ঠ শহরের ২৪টি বাছাই করা প্রথম সারির পুজোমণ্ডপে মূল উৎসবের আগেই ঠাকুর দেখার (Preview Show) ব্যবস্থা করে। এর জন্য দর্শকদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৪,০০০ টাকা মূল্যের 'প্রিভিলেজড প্রি পুজো এনট্রি' টিকিট বিক্রি করা হয়। টিকিট বিক্রির সময় সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাগুলোকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, এই শো-গুলিতে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দল-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
কিন্তু বাস্তবে ইউনেস্কোর কোনও দলই কোনওদিন ওই মণ্ডপগুলোতে আসেনি। এই বিপুল অঙ্কের অসাধু লেনদেনের সঙ্গে সরাসরি প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী জড়িত বলে অভিযোগ। পুজোর টিকিট বিক্রির নাম করে কোনও বছর ৪ কোটি, আবার কোনও বছর ৫ কোটি টাকা মার্কেট থেকে তোলা হয়েছে।
অভিযোগের‘অবৈধ চক্রর’?
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজাকে হাতিয়ার করে এক বিরাট অসাধু কারবারের অভিযোগ উঠেছে এই হাইপ্রোফাইল মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে।
কী কী অভিযোগ?
অবৈধ বাণিজ্য চক্র: দুর্গাপূজার আয়োজন, স্পনসরশিপ বা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী লেনদেনকে কেন্দ্র করে একটি সুপরিকল্পিত অবৈধ বাণিজ্য চক্র চালানো হচ্ছিল।
অসাধু কাজকর্ম: ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রভাব খাটিয়ে বিপুল অঙ্কের বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও অসাধু কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী।
থানায় এফআইআর: বউবাজার থানায় এই সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ-সহ অভিযোগ জমা পড়ার পরেই পুলিসি তদন্ত শুরু হয়।
রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য
ভোটের পর তৃণমূলের ১৫ বছরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে সাধারণ মানুষ। শাসক দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ এক এক করে সামনে আসছে। বাড়ছে হাইকোর্টে মামলার সংখ্যাও।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বউবাজার থানায় মামলা দায়ের হওয়ার পর থেকেই ইন্দ্রনীল সেনের ওপর আইনি চাপ বাড়ছিল। সেই অস্বস্তি ও বিড়ম্বনা এড়াতেই এই আগাম জামিনের আবেদন। এই হাইপ্রোফাইল দম্পতি কোনও অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ পাবেন না কি তাঁদের বিড়ম্বনা আরও বাড়বে।