West Bengal Assembly Election 2026 Results: 'দায় আমার', দলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

Vivek Gupta Resigns: ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে কলকাতা-সহ রাজ্যের অধিকাংশ হিন্দিভাষী এলাকায় মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 5, 2026, 04:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর দলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জোড়াসাঁকোর প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বিবেক গুপ্তা। ওই আসনে এবার  তৃণমূল তাঁকে টিকিট দেয়নি। তার পরিবর্তে তৃণমূলের ব্য়ানারে লড়াই করেছিলেন বিজয় উপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ছিলেন বিজেপির বিজয় ওঝা।  তিনি জয়ী হয়েছেন পাঁচ হাজারের বেশি ভোটে। সেই হারের দায় নিজের কাঁধে নিলেন বিবেক গুপ্তা। 

দলের হিন্দিভাষী সেলের দায়িত্বে ছিলেন বিবেক গুপ্তা। ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে কলকাতা-সহ রাজ্যের অধিকাংশ হিন্দিভাষী এলাকায় মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিবেক গুপ্তা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে লিখেছেন, '২০২৬ সালের ভোটে দলের এই ফলাফলের দায় আমার। এই দায় নিচ্ছি। দলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। এখন দলের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি।'

উল্লেখ্য, কলকাতা তো নয়ই, রাজ্য়ে অধিকাংশ আসনেই পরাজিত তৃণমূল। বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ২০৭ আসন। তৃণমূল পেয়েছে ৮০ আসন। জোড়াসাঁকের ভোটদাতাদের উদ্দেশে বিবেক গুপ্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, জোড়াসাঁকোর তাঁদের মতামত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন এবং শ্রী বিজয় ওঝাজিকে আগামী ৫ বছরের জন্য জোড়াসাঁকোর সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আশাকরি তিনি মানুষের সেবা করবেন এবং তাঁদের জীবন আরও উন্নত করবেন। ২০২১ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আমি আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য নিয়ে জোড়াসাঁকোর সেবা করেছি। জোড়াসাঁকোর বিধায়ক হিসেবে আমার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ করলাম। জোড়াসাঁকোর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জন্য গৌরবের বিষয়। এই কয়েক বছরে আপনাদের বিশ্বাস সমর্থন এবং ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ।    

