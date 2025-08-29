Sovon-Baishakhi Exclusive: 'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, শোভন-বৈশাখী নামটা একসঙ্গে উচ্চারিত হবে...' আদালতের রায়ের পর বিস্ফোরক...

Sovon-Baishakhi Exclusive: 'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, শোভন-বৈশাখী নামটা একসঙ্গে উচ্চারিত হবে...' আদালতের রায়ের পর বিস্ফোরক...
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় শুক্রবারই রায় বেরিয়েছে। সেই মামলার পর খুশির মেজাজে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়। দুজনেই রায়ের পর মনে করছেন, তাদের নৈতিক জয় পেয়েছেন। শোভন বাবু চাইছেন অতীতের আবেগ বন্ধন চুকিয়ে এবার উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ পাওয়া আর বৈশাখী দেবী খুশি যে তার কারণে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ঘর ভাঙ্গেনি সেটা আদালতে প্রমাণিত।
আদালতের রায়ের পর Zee ২৪ ঘন্টাকে যা বললেন শোভন চট্টোপাধ্যায় -
এই রায় বিচিত্র এক রায়! এই রায়ের মধ্যে দিয়ে উঠে এল- দুই পক্ষই নৈতিক জয় পেয়েছে।
দাইমা যেমন নাড়ি কেটে মা আর সন্তানকে আলাদা করে, আমিও এই সামান্য সুতোটা যা ঝুলে আছে তা কাটার জন্য আরও অনেক দূর লড়ব। যে বিবাহের কোন ভিত্তি নেই, মানে নেই, যে পরিমাণ গালাগাল ভরা আদালতে আমাকে করা হয়েছে, বছরের পর বছর অপমান করেছে- তাতে এই বিবাহ আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। জীবনে চলার পথে এই ৮ বছর ধরে, বৈশাখীর সঙ্গে এক অটুট সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমার। এই সম্পর্ক আমি অর্জন করেছি। মনের থেকে, হৃদয়ের থেকে পাওয়া সম্পর্ক বৈশাখী। বৈশাখী সঙ্গে থাকলে আমি আরও দূর যেতে পারব।
ছেলে ঋষি ৮ বছর ধরে যা যা কথা বলেছে,Whatsapp-এ যা যা লিখেছে, তাতে আপনি ওকে আমার biological ছেলে বলতেই পারেন, কিন্তু আমি ওকে ছেলে বলে মানি না। আদালতে ও যা যা কুকথা বলেছে, তাতে ওকে 'বাচ্চা' ছেলে বলা যায় না।
বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের প্রতিক্রিয়া:
আমার আর শোভনের সম্পর্ক কোনরকম বদলাল না। এটাই সবথেকে বড় কথা। এই সামান্য সেটব্যাক আমাদের আরও দৃঢ় করল। আবার প্রমাণ হল, বৈশাখীর জন্য শোভন-রত্নার সংসার ভাঙেনি। ভালোবাসা না থাকলে কিছুই নেই। ওদের সাংসারিক অশান্তির জন্যই সংসার ভেঙেছে। এই বাধা কাটিয়ে সময়ের সঙ্গে আইনি সিলমোহরও পাব আমরা বলে মনে করি।
এটা নৈতিক জয়। আদালত কখনও বলেনি শোভনকে রত্নার কাছে ফিরে যেতে। আগামী দিনে বাকি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
আগামী ১২ সেপ্টেম্বর আমরা উদযাপন করব। ৮ বছর আগে কোন এক ১২ সেপ্টেম্বর শোভন আমার হাত ধরে বলেছিল, বৈশাখী, আনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চলেছি...তুমি সঙ্গে থাকবে তো? সেই থেকেই ওইদিন আনরা উদযাপন করি। 'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, শোভন-বৈশাখী নামটা একসঙ্গে উচ্চারিত হবে...'
