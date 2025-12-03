English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Fitness Centre Openning: শরীরচর্চা ও সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাবার একই ছাদের নিচে! গড়িয়ায় খুলল স্বাস্থ্যবিপ্লবের নতুন ঠিকানা...

Garia Affordable Gym Openning: টুইনস ফিট জিম জমকালো উদ্বোধনের মাধ্যমে ফিটনেস ও স্বাস্থ্যকর খাবারের এক নতুন ঠিকানা তৈরি করেছে। কম পয়সায়, বিশেষ অফার, আধুনিক ট্রেনিং এবং Bong Bhukkad Cookhouse-এর সুস্বাদু হেলদি খাবার-সব মিলিয়ে এটি এখন এলাকায় সবার আকর্ষণের কেন্দ্র।

রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 3, 2025, 05:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  কলকাতার ফিটনেসপ্রেমী মানুষদের জন্য সুখবর। ৩০শে নভেম্বর, রবিবার গড়িয়া বাজার এলাকার কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনের ঠিক পাশে জমকালো আয়োজনে উদ্বোধন হল টুইনস ফিট জিম (Twins Fit Gym)। 

নতুন এই জিমে রয়েছে শহরের সেরা ট্রেনার এবং অত্যাধুনিক সব ইকুইপমেন্ট, যা নবাগত থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ-সব ধরনের ফিটনেসপ্রেমীদের জন্য উপযুক্ত। 

Twins Fit-এর সবচেয়ে বড় চমক হচ্ছে এর খাবারের ব্যবস্থা। সাধারণত জিম মানেই নিস্বাদ বা একঘেয়ে হেলদি খাবার-কিন্তু এখানে সেই ধারণা পুরো বদলে দিয়েছে নবনীতা সাহার Bong Bhukkad Cookhouse। তারা তৈরি করেন হেলদি কিন্তু সুস্বাদু খাবার। তাদের পুরো গমের, সুগার-ফ্রি ব্রাউনি ইতিমধ্যেই সবার প্রশংসা কুড়োচ্ছে। ফলে এখানে জিম করার পাশাপাশি একই ছাদের নিচে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাবারের সুবিধাও পাওয়া যাবে-যা Twins Fit-কে অন্য সব জিম থেকে আলাদা করে তুলেছে।

শুরুতেই Twins Fit দিচ্ছে দারুণ একটি সুযোগ-প্রথম ৫০টি বুকিংয়ে সম্পূর্ণ ফ্রি অ্যাডমিশন, সঙ্গে ফ্রি পার্সোনালাইজড ডায়েট প্ল্যান এবং ফ্রি গুডি কিট। যেহেতু এখন বিয়ের মরসুম, তাই যেসব জুটি নিজেদের বিশেষ দিনে আরও ফিট থাকতে চান, তাদের জন্যও রয়েছে বিশেষ অফার। এখানের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল এর চার্জ বাকি জিম গুলোর তুলনায় বেশ কম। শুধুমাত্র জিমিং নয়-প্রত্যেক সপ্তাহে থাকবে যোগা ও জুম্বা ক্লাসও, যা সব বয়সের জন্য উপযোগী। সব মিলিয়ে কম টাকায় এত সুযোগ সুবিধা পেতে হলে আসতেই হবে গড়িয়া বাজার সংলগ্ন এলাকার আর কুমারস-এর উপর Twins Fit Gym-এ।

গ্র্যান্ড ওপেনিংকে ঘিরে ছিল তারকাখচিত আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা নীল ভট্টাচার্য এবং মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া রানার আপ ২০২৪ সুষ্মিতা রায়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপিকা ও জুম্বা ইনস্ট্রাক্টর ড. বিদ্যা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার রাইকিশোরী, ফুড ব্লগার অভিজিৎ বিশ্বাস, এবং ফুডজপাহ খ্যাত শাহবাজ জামান।

সব মিলিয়ে, Twins Fit শুধু একটি জিম নয় -এটি একসঙ্গে ফিটনেস, স্বাস্থ্যকর খাবার এবং সাশ্রয়ী পরিষেবার এক নতুন কেন্দ্র।

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

