/Ritabrata Banerjee: ৫০ জন বিধায়ককে নিয়ে তৃণমূলের প্রতীক কি এবার ঋতব্রতর হাতে? কাল মুখ্যমন্ত্রীর সভায় বড় চমকের ইঙ্গিত বহিষ্কৃত নেতার

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরই বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কুণাল ঘোষের বিস্ফোরক যোগাযোগের তথ্য ফাঁস করার পাশাপাশি, বিধানসভায় দলনেতা নির্বাচনের চিঠিতে বিধায়ক ও আমলাদের সই জালের মারাত্মক অভিযোগ তুললেন তিনি। একইসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল হাওড়ার বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি সহ একাধিক বিধায়ক যাবেন।
তৃণমূলের অন্দরের ‘কর্পোরেট কালচার’ এবং বসিং মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে এদিন একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করেন এই বহিষ্কৃত নেতা।
‘তৃণমূল হাইজ্যাক হয়ে গেছে' নেপথ্যে গোদরেজ ওয়াটার সাইড’
সংবাদমাধ্যম থেকে নিজের বহিষ্কারের খবর শুনেছেন জানিয়ে ঋতব্রত বাবু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বড় মাপের নেত্রী। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল দলটা পুরোপুরি হাইজ্যাক হয়ে গেছে। দলের সমস্ত অফিস বা মাধ্যম হয়ে গিয়েছিল সল্টলেকের ‘গোদরেজ ওয়াটার সাইড’ (আইপ্যাকের অফিস)। দলে কোনও পলিটিক্যাল কালচার বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি অবশিষ্ট ছিল না। একটা বসিং মনোভাব তৈরি হয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমি আজ নিজের এবং সন্দীপনের (সন্দীপন সাহা) সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছি। চোর চোর আওয়াজ বা প্রিজন ভ্যানের আওয়াজ অন্তত আমাকে শুনতে হয় না।'
বিধায়ক ও আমলাদের ‘সই জাল’ করার মারাত্মক অভিযোগ
বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচন সংক্রান্ত তৃণমূলের চিঠির তীব্র বিরোধিতা করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, 'এবারে প্র্যাক্টিক্যালি সই জাল হয়েছে। অনেক বিধায়ক সেদিন উপস্থিত ছিলেন না, অথচ ব্যাকডেটে সই করানো হয়েছে। যারা ছিল না, তাদের নাম ব্লক লেটারে লেখা হয়েছে। কোনও রেজোলিউশনে সই হয়নি, আমরা শুধু অ্যাটেনডেন্সে সই করেছিলাম।'
এখানেই শেষ নয়, প্রশাসনিক স্তরেও জালিয়াতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'আমলাদের সইয়েও জাল হয়েছে। আর যারা সেদিন এই সই করিয়েছে, তারা আসলে ‘ক্রাউন অফ প্রিন্স’ (যুবরাজ)-এর অফিসের লোক।' স্পিকারের পদের গরিমা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, স্পিকারের কোনও রাজনৈতিক দল হয় না, তিনি বিধানসভার কাস্টডিয়ান।
বিধায়ক আবাসে গোপন তৎপরতা
দলের অন্দরে ফাটল কতটা চওড়া, তা বোঝাতে গিয়ে ঋতব্রত জানান, গতকাল তিনি তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি বলেন, 'গতকাল শুধু জাভেদ খান নয়, আরও অনেক বিধায়কের সাথে দেখা করেছি। তার জন্য অন্য কোথাও যেতে হয়নি, বিধায়ক আবাসেই দেখা হয়েছে। এমনকি মন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেও গিয়েছিলাম, সেখানে রথীন বাবুর সাথে আরও কয়েকজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।'
কুণাল ঘোষের ভূমিকা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি করেন ঋতব্রত। কুণাল কি দুনৌকায় পা দিয়ে চলছেন? এরকম ইঙ্গিত করলেন ঋতব্রত? ধোঁয়াশা বাড়িয়ে তিনি বলেন, 'আমার ও সন্দীপনের সঙ্গে কুণাল ঘোষের অনেক কথা হয়েছে। উনি আমাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগে ছিলেন। সময় মতো সেই সব তথ্য আমি প্রকাশ করব।'
বিধানসভায় সৌজন্য
এদিন বিধানসভায় বিজেপি নেতা তাপস রায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ নিয়েও জল্পনা ছড়ালেন ঋতব্রত। তিনি বলেন, 'আমরা স্রেফ আড্ডা দিচ্ছিলাম। ব্যক্তিগত কাজে বিধানসভায় এসেছিলাম, আমি গল্পের গরু গাছে তুলব না। তাপসদা এই বিধানসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং সম্মানীয় মানুষ।'
হোটেলে দীর্ঘক্ষণ গোপন বৈঠক করার তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়ে তিনি তাঁর টাওয়ার লোকেশন পরীক্ষা করার চ্যালেঞ্জও ছোঁড়েন।
বিধায়ক ভাঙানোর চেষ্টা?
সংখ্যা জোগাড়ে সচেষ্ট ঋতব্রত-সন্দীপন শিবির। আজ ফের বিধায়ক আবাসে হাজির হলেন ঋতব্রত। সূত্রের খবর, বেশ কয়েকজন বিধায়কের সাথে আলোচনা। আগামীকাল জমা হতে পারে চিঠি। সূত্রের খবর এখন পর্যন্ত ৫৭ জন বিধায়কের সমর্থন আদায় হয়েছে।
তবে রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন ফেলেছে তাঁর আগামী দিনের পদক্ষেপ। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'আগামীকাল হাওড়ার বিধায়কদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর যে বৈঠক রয়েছে, সেখানে আমরা সহ অনেকেই যাব।'
ঋতব্রতর এই বিদ্রোহ ও দলবদলু ইঙ্গিত শাসক শিবিরের অন্দরে বড়সড় ভাঙনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)