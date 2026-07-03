/দেবরাজের ল্যাপটপ খুলতেই হাতে এল বিস্ফোরক তথ্য! জেরাতে আরও বড় ফাঁস, থ পুলিস

অয়ন ঘোষাল: ইতিমধ্যেই পুলিসের জালে দেবরাজ চক্রবর্তী। আর পুলিসের হাতে ধৃত তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর ল্যাপটপ থেকে এবার বিস্ফোরক সব তথ্য হাতে আসতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার তাঁর যে ল্যাপটপটি পুলিস উদ্ধার করেছিল, সেটি খোলার পর থেকেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর নথি সামনে আসছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে।
ল্যাপটপ খুলতেই তথ্যের খনি
তদন্তকারীদের দাবি, এই ল্যাপটপ থেকে দেবরাজের বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের হিসেব পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, 'ডিসি গ্লোবাল' নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে বিপুল পরিমাণ জমি কেনাবেচা করা হয়েছিল, তারও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখন পুলিস অফিসারদের হাতে। বর্তমানে এই সমস্ত নথিপত্র এবং ট্রানজ্যাকশন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।
রাতভর জেরা ও ডিলিট হওয়া চ্যাট
অন্যদিকে, গ্রেফতারির পর গতকাল রাতভর ম্যারাথন জেরা করা হয় দেবরাজ চক্রবর্তীকে। সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে দেবরাজ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর ফোনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ডিলিট করে ফেলা হয়েছে। কার কার সঙ্গে করা চ্যাট এভাবে মুছে ফেলা হল এবং তার পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা উদ্ধার করতে এবার সাইবার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবছেন তদন্তকারীরা। ডিলিট হওয়া চ্যাটগুলো রিকভার করা গেলেই এই দুর্নীতি চক্রের জাল কতটা গভীরে, তা স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
কলকাতা থেকে পালিয়ে মোট ৫ টি রাজ্য ঘুরে অবশেষে এসটিয়েফের জালে বাগুইহাটির বাঘ। একাই ট্র্যাভেল করেছে দেবরাজ। ক্যাশ টাকায় বাসের টিকিট কেটেছেন অন্য নামে। একাধিক ছোট বড় হোটেলে থেকেছেন দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে। হোটেলে পরিচয় পত্র হিসেবে নিজের আধার কার্ড দেখিয়েছেন। সঙ্গে পর্যাপ্ত নগদ টাকা নিয়ে কলকাতা ছেড়েছিলেন। গ্রেফতারির সময় তাঁর সঙ্গে ছিল ২০ হাজার নগদ টাকা। একটা নতুন স্মার্ট ফোন। তাতে নতুন সিম।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)