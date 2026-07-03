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দেবরাজের ল্যাপটপ খুলতেই হাতে এল বিস্ফোরক তথ্য! জেরাতে আরও বড় ফাঁস, থ পুলিস

Debraj chakraborty laptop: পুলিসের হাতে ধৃত তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর উদ্ধার হওয়া ল্যাপটপ থেকে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসছে। অন্যদিকে, রাতভর ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের মুখে দেবরাজ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর ফোনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ডিলিট করা হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 03, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:54 PM IST
দেবরাজের ল্যাপটপ খুলতেই হাতে এল বিস্ফোরক তথ্য! জেরাতে আরও বড় ফাঁস, থ পুলিস
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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