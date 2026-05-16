  • /Chief Minister Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রীর উপর সুইসাইড অ্যাটাকের প্ল্যান আল-কায়দা মহিলা সংগঠনের সদস্যের, শুভেন্দু অধিকারীকে খুনের ছক? তদন্তে সামনে এল ভয়ংকর সত্যি

Chief Minister Suvendu Adhikari: 'মুখ্যমন্ত্রীর উপর সুইসাইড অ্যাটাকের প্ল্যান আল-কায়দা মহিলা সংগঠনের সদস্যের', শুভেন্দু অধিকারীকে খুনের ছক? তদন্তে সামনে এল ভয়ংকর সত্যি

Suvendu Adhikari threat mail: মেল পাওয়ার পরই তদন্তে নামে কলকাতা পুলিস। গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত। একটা ইমেল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাইভেসি সিক্রেট করে হুমকি মেইল। পুলিসের কাছে জেরায় জানায়, ভয়ংকর কথা। 

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 16, 2026, 06:40 PM IST|Updated: May 16, 2026, 06:57 PM IST
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

বড় খবর: অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ১০০ কোটির মানহানি মামলা শতদ্রু দত্তর

