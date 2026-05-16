Chief Minister Suvendu Adhikari: 'মুখ্যমন্ত্রীর উপর সুইসাইড অ্যাটাকের প্ল্যান আল-কায়দা মহিলা সংগঠনের সদস্যের', শুভেন্দু অধিকারীকে খুনের ছক? তদন্তে সামনে এল ভয়ংকর সত্যি

Suvendu Adhikari threat mail: মেল পাওয়ার পরই তদন্তে নামে কলকাতা পুলিস। গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত। একটা ইমেল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাইভেসি সিক্রেট করে হুমকি মেইল। পুলিসের কাছে জেরায় জানায়, ভয়ংকর কথা।
রণয় তেওয়ারি: মুখ্যমন্ত্রীর ওপর বোমা অ্যাটাক করার প্ল্যান! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর বোমা অ্যাটাক করার প্ল্যান! থ্রেট মেইল যুবকের। আর তারই তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিস গ্রেফতার করল অভিযুক্ত যুবককে।
কী লেখা ছিল মেইলে?
গত ১৪ তারিখ সকাল ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ ভবানীপুর থানায় একটা মেইল আসে। মেইলটি ছিল আসলে একটি থ্রেট মেসেজ। যেখানে লেখা ছিল, "আবিদা আলি নামে একজন আল-কায়দা মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছে। সে মুখ্যমন্ত্রীর উপর সুইসাইড বোম অ্যাটাক করবে বলে পরিকল্পনা করছে। মুখ্যমন্ত্রীকে খুন করার চক্রান্ত করছে। এটা দ্রুত আটকানো হোক।"
তদন্তে পুলিস
এই মেল পাওয়ার পরই তদন্তে নামে কলকাতা পুলিস। শুক্রবার রাতে গার্ডেনরিচ থানার পুলিসের সহায়তায় একজন সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপরই সেই যুবক গোটা ঘটনাটি সম্পর্কে স্বীকার করে নেয়। পুলিসের কাছে জেরায় কারণ হিসেবে সে জানিয়েছে, ওই মহিলার সঙ্গে তার ব্যাক্তিগত শত্রুতা রয়েছে। তাই ওই মহিলাকে সমস্যায় ফেলার জন্যই সে ওই কাজটি করেছে বলে স্বীকার করে।
জয়েন্ট সিপি STF ভি শোলোমান নিশা কুমার জানিয়েছেন, মেইলটা ভুয়ো। অভিযুক্ত আগেও ইলেকশন কমিশন এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এহেন মেইল পাঠিয়েছে। অভিযুক্ত স্বীকার করেছে যে ওই মহিলার সঙ্গে তার পুরনো আক্রোশ ছিল। সেই আক্রোশ মেটাতেই ওই মহিলার নাম করে মেইল করে। জয়েন্ট সিপি STF স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ধরনের মেইল কেউ করলে তাকে কোনওভাবেই ছাড়া হবে না। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫৩(২), ৬১(২), এবং ২১৭(b) ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
অভিযুক্ত কে
ওই যুবকের মোবাইল থেকেই যে মেইলটি করা হয়েছিল, তারও প্রমাণ মিলেছে। শুক্রবার রাতেই গ্রেফতার করা হয়ে অভিযুক্ত যুবককে। আজ ধৃতকে আদালতে পেশা করা হয়। ধৃতের নাম, হাসনিম একবাল। বয়স ২৭ বছর। অভিযুক্ হাসনিম গার্ডেনরিচের গোলাম আবাস লেনের বাসিন্দা। দ্বাদশ শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করেনি। পাটের কাজ করে। টেকনোলজি সম্পর্কেও নলেজ আছে।
মেইলের নেপথ্যে আসল কারণ
একটা ইমেল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাইভেসি সিক্রেট করে হুমকি মেলটি পাঠিয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে, এর আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোককে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের, এমনকি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াকেও মেইল পাঠিয়েছে বলে ওই যুবকের মোবাইলে 'এভিডেন্স' মিলেছে। এর সবের পিছনে কারণ একটাই, ওই যুবকের সঙ্গে যাদের শত্রুতা রয়েছে, তাঁদেরকে সমস্যায় ফেলার জন্যই বার বার সে এই কাজটি করে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)