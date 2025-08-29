Stepson Killed Mother: বউকে ছেড়ে বাবা কেন পরনারীতে মগ্ন! আক্রোশে ছেলে ফেলে কো*পাল সত্ মাকে...
Kolkata Leather Complex: লেদার কমপ্লেক্সে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় মহিলা শ্রমিকের দেহ। হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিস সূত্রে জানা যায়, স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলে এসে আক্রোশে তাকে কুপিয়ে পালিয়ে যায়।
প্রসেনজিত্ সর্দার: কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে উদ্ধার রক্তাক্ত মহিলা শ্রমিকের দেহ! কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। লেদার কমপ্লেক্সের দুই নং গেটের ৬নং প্লটের কাছে রাস্তার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে পরে থাকতে দেখে পুলিসকে খবর দেয় অন্যান্য শ্রমিকরা।
আরও পড়ুন:Marriage Scam: 'বিয়ে করব' বলে বারবার স*হবাস-স*ঙ্গ*ম... এক নয় একাধিকের সঙ্গে... হাতায় টাকা! ভয়ংকর অভিযোগ মহিলার...
বৃহস্পতিবার রাতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স এলাকায়। দুই নং গেটের ৬নং প্লটের কাছে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় মহিলা শ্রমিকের দেহ। মৃতার নাম বিলকিস বিবি। পুলিস সূত্রে খবর, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানা গিয়েছে, গত পাঁচ বছর ধরে লেদার কমপ্লেক্সের একটি ট্রানারিতে কাজ করতেন বিলকিস। পাশের ট্রানারিতে কাজ করেন তাঁর স্বামী করিম গাজিও। ভাঙড়ের ঘটকপুকুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন দম্পতি। প্রতিদিনের মতো এদিনও স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কাজে আসেন। কাজ শেষে হঠাৎ চিৎকার শুনে বাইরে ছুটে এসে স্ত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন করিম। পুলিস জানিয়েছে, মৃতার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার তদন্তে নামে লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিস। মৃতার স্বামীকে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস।
আরও পড়ুন:Baby Birth in School Washroom: গিয়েছিল স্কুলের টয়লেটে, ক্লাস নাইনের ছাত্রী প্রসব করল বাচ্চা! চমকে ওঠা ঘটনায় শাহাপুরে শিহরণ...
এই ঘটনায় রোহিত গাজী নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা যায়, মৃত মহিলা বিলকিস বিবির স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছেলে রোহিত গাজীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। রোহিত হল করিম গাজীর প্রথম স্ত্রীর ছেলে। করিম প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও পুত্রকে ছেড়ে বিলকিসের সঙ্গে ঘটকপুকুর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন।
সেই আক্রোশে মা ও ছেলে মিলে পরিকল্পিতভাবে এই খুন করেছে বলে পুলিসের অনুমান। ঘটনার পরেই এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছিল রোহিত। সিসিটিভির ফুটেজ ও মোবাইল ট্র্যাক করে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় রোহিতকে। আজ কোর্টে পাঠিয়ে নিজেদের হেফাজাত চাইবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)