English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Madrasa Service commissiom: SSC-র পর এবার নিয়োগ মাদ্রাসায়, ১৭ বিষয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ...

Madrasah Service commission: নবম দশমে ৮১১টি পদের জন্য ৯৮,২১৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। একাদশ-দ্বাদশের ক্ষেত্রে ২৬২টি পদের জন্য ৩৯৭৬১ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 17, 2025, 08:23 PM IST
Madrasa Service commissiom: SSC-র পর এবার নিয়োগ মাদ্রাসায়, ১৭ বিষয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যখন SSC-তে ফের পরীক্ষা হল, তখন ২ বছর পর নিয়োগ মাদ্রাসায়। প্রকাশিত হল মাদ্রাসা কমিশনের র নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক পদে সফল চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেল। কবে? আজ, বুধবার। প্রথম দফায় প্যানেলে চাকরির সুপারিশ পাচ্ছেন ৩০২ জন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Maintenance case of Extranged wife: বেকার তো কী হয়েছে, ডিভোর্সের পর রোজগেরে স্ত্রীকেও খোরপোশ দিতে বাধ্য স্বামী: কলকাতা হাইকোর্ট

মাদ্রাসায় শূন্যপদের সংখ্যা  ১৭২৯।  ২০২৩ সালে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। পরীক্ষা নেওয়া হয় পরের বছর অর্থাত্‍ ২০২৪ সালে। স্রেফ ফলপ্রকাশই নয়, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চাকরি হয়নি কারও। অবশেষে প্যানেল বা তালিকা প্রকাশ করল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। সবে সব বিষয়ে নয়, প্রথম দফায় ১৭ বিষয়ে ফল প্রকাশ হল। পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল ২৭ বিষয়ে। বাকি বিষয়েও পরীক্ষা ফল দ্রুত প্রকাশ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। 

নবম দশমে ৮১১টি পদের জন্য ৯৮,২১৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। একাদশ-দ্বাদশের ক্ষেত্রে ২৬২টি পদের জন্য ৩৯৭৬১ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছিলেন ১৭৪০ জন।

আরও পড়ুন:  Bongaon Police: বাড়িতে বসে এক ক্লিকেই তদন্তের লাইভ আপডেট! পুজোর মুখে বড় উদ্যোগ পুলিসের...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Madrasah Service CommissionTEACHER RECRUITMENTFinal Result
পরবর্তী
খবর

Durga Puja 2025: লাখ লাখ রুদ্রাক্ষে সাজছে চেতলা, হাতিবাগানে ঘাটের ইতিকথা...
.

পরবর্তী খবর

Mamata in SSKM Hospital: 'প্রাইভেট নার্সিংহোমকে টেক্কা দেবে', SSKM-এ সাধারণের জন্য...