Madrasa Service commissiom: SSC-র পর এবার নিয়োগ মাদ্রাসায়, ১৭ বিষয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যখন SSC-তে ফের পরীক্ষা হল, তখন ২ বছর পর নিয়োগ মাদ্রাসায়। প্রকাশিত হল মাদ্রাসা কমিশনের র নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক পদে সফল চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেল। কবে? আজ, বুধবার। প্রথম দফায় প্যানেলে চাকরির সুপারিশ পাচ্ছেন ৩০২ জন।
মাদ্রাসায় শূন্যপদের সংখ্যা ১৭২৯। ২০২৩ সালে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। পরীক্ষা নেওয়া হয় পরের বছর অর্থাত্ ২০২৪ সালে। স্রেফ ফলপ্রকাশই নয়, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চাকরি হয়নি কারও। অবশেষে প্যানেল বা তালিকা প্রকাশ করল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। সবে সব বিষয়ে নয়, প্রথম দফায় ১৭ বিষয়ে ফল প্রকাশ হল। পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল ২৭ বিষয়ে। বাকি বিষয়েও পরীক্ষা ফল দ্রুত প্রকাশ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
নবম দশমে ৮১১টি পদের জন্য ৯৮,২১৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। একাদশ-দ্বাদশের ক্ষেত্রে ২৬২টি পদের জন্য ৩৯৭৬১ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছিলেন ১৭৪০ জন।
