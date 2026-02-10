English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • SIR in Bengal: বড় খবর! রাজ্য জুড়ে SIR বিতর্ক! ঘোষণা হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন...নাম না থাকলে কী করবেন?

SIR in Bengal: বড় খবর! রাজ্য জুড়ে SIR বিতর্ক! ঘোষণা হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন...নাম না থাকলে কী করবেন?

Final Voter List of West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া (SIR) ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার নতুন সময়সূচী ঘোষণা করে এই তথ্য জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 10, 2026, 07:16 PM IST
SIR in Bengal: বড় খবর! রাজ্য জুড়ে SIR বিতর্ক! ঘোষণা হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন...নাম না থাকলে কী করবেন?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দ্রুত পদক্ষেপের বার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। ১০ ফেব্রুয়ারি জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) ও জেলা শাসকদের জানানো হয়েছে, নোটিস সংক্রান্ত মামলা, দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই করতে হবে।

Add Zee News as a Preferred Source

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া (SIR) ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার নতুন সময়সূচী ঘোষণা করে এই তথ্য জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

নির্দেশে বলা হয়েছে, ১৪ ফেব্রুয়ারির পর এক সপ্তাহের মধ্যে ইলেক্টোরাল রোল অফিসার (ইআরও) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইআরও-দের (এএইআরও) নথি যাচাই করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নোটিস পাওয়া ব্যক্তিরা ইসি-র উল্লেখিত নথির উপর নির্ভর করতে পারবেন এবং জমা দেওয়া আপত্তিগুলিও যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত শুনানির ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে।

রাজ্য নির্বাচন দফতর স্পষ্ট করেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও নির্ধারিত সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কোনও রকম গাফিলতি বা বিচ্যুতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

এসআইআর-২০২৬ সংক্রান্ত কাজে যুক্ত সব ইআরও ও এএইআরও-দের এই নির্দেশ দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। নির্বাচন দফতরের মতে, স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেও মাইক্রো অবসার্ভারদের নিয়োগ নিয়ে ধোঁয়াশা  বাড়ছে। ৮৫০৫ জনের তালিকা আপাতত স্ক্রুটিনি করবে কমিশন। তার পরে তাদের যুক্ত হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

সিইও দফতর থেকে রাজ্যের কাছে তাদের বায়োডাটা চাওয়া হয়েছে। ফলে এদের মধ্যে কতজনকে কমিশন কবে নিয়োগ করবে সেটা স্পষ্ট নয়। 

অন্যদিকে গ্রুপ বি এর তালিকা পাঠালেও তালিকায় অন্যান্য গ্রুপের অফিসার আছেন। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক।

রাজ্য সরকারের কাছে জানতে হবে এরা গ্রুপ বি কি না...

এমনকি আবার এদের মধ্যে অনেকে AERO হিসেবে কাজ করছেন। তাকে কিভাবে মাইক্রো অবসার্ভার নিযুক্ত করা যাবে? এছাড়াও টাইপিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার আছেন 

রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের তরফে রাজ্য প্রশাসনকে চিঠি লিখে জানতে চাওয়া হয়েছে এদের বায়োডাটা কি? 

রাজ্যের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আপাতত কোনভাবে কাউকে নিয়োগ নয়। 
এদের আবার সিস্টেম এ লগ ইন করতে হবে। লগ ইন ক্রিয়েট করতেই ৬ থেকে ৭ দিন লাগবে। ফলে কবে নিয়োগ হবে তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

 

আরও পড়ুন: West Bengal assembly Election 2026: বিধানসভা ভোট নিয়ে বড় ঘোষণা! ১ লক্ষের বেশি ভোটে জিতবে তৃণমূল... বিরোধীদের নিয়েও বিস্ফোরক ডাকসাইটে নেতা...

আরও পড়ুন: Banglar Yuva Sathi Scheme 2026: বিগ ব্রেকিং! এপ্রিলেই যুবসাথীর টাকা! কিন্তু কারা পাবেন না এই সুবিধা? কারা, কোথায় আবেদন করবেন, কী যোগ্যতা-- সব তথ্য এখানেই...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
sirSIR in BengalSIR hearingSIR hearing documentsWest Bengal Assembly Election 2026WB assembly election voter listVoters of WBElection Commission
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: 'শরীর থরথর করে কাঁপছে', খাস ভবানীপুরেই SIR-আতঙ্কে ভয়ংকর অবস্থা মহিলার...
.

পরবর্তী খবর

Adani Group: ভোটের আগে বিশাল ধাক্কা ইউনূসের, বিরাট বকেয়া বিল পাঠাল আদানিরা, সঙ্গে চরম হুঁশি...