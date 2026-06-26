/বিরাট খবর, তারাতলা কাণ্ডে এবার গ্রেফতার হবেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারাতলা কাণ্ডে নয়া মোড়। এবার খোদ প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করল ভারতীয় জনতা মজদুর সেল। বাদ গেলেন না দুই প্রাক্তন কাউন্সিলর আনোয়ার খান এবং সামস ইকবালও।
আজ, শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রাক্তন মেয়রকে গ্রেফতারের দাবিতে তারাতলা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান জনতা মজদুর সেলের কর্মী-সমর্থকেরা। এরপর সংগঠনের তরফে তারাতলা থানায় ফিরহাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।
এদিকে তারাতলা কাণ্ডে প্রাক্তন মেয়রের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন পুলিসের হেফাজতে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি পরই তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিস। ঘন্টা চারেক বাদে গ্রেফতারি।
এর আগে, তারাতলা কাণ্ডে বিধানসভায় বিবৃতি দেন মুখ্য়মন্ত্রী। নথি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,'প্রাক্তন মেয়র জড়িত। দেখুন মাননীয় ফিরহাদ হাকিমের সই। দেখুন কীভাবে স্ট্রাকচারে ডিফেক্ট থাকা অবস্থাতেও প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করেছেন'। এরপর 'কালী'র নাম শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। শুভেন্দু বলেন, KMC-তে কী হয়েছি আমরা জানি না। কালীতে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা পুরসভার কালী না বললে কোনও কাজ হবে না। কালীকে ক্যামাক স্ট্রিটের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়, সবাই জানে। এই কালী, বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবন ওনার ছিল। সব জানি, সব বের করেছি আমরা। FIR হয়েছে। আরও ব্যবস্থা নিচ্ছি'।
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