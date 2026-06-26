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বিরাট খবর, তারাতলা কাণ্ডে এবার গ্রেফতার হবেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম?

Taratala Warehouse Collapse: প্রাক্তন মেয়রের বিরুদ্ধে তারাতলা থানায় FIR ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের। থানার সামনে বিক্ষোভ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 26, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:11 PM IST
বিরাট খবর, তারাতলা কাণ্ডে এবার গ্রেফতার হবেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম?
Image Credit: ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে FIRSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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