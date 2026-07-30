/এক্তিয়ার গোটা রাজ্যেই! বদলের বাংলায় এবার NIA থানা

পিয়ালী মিত্র: বদলের বাংলায় এবার NIA থানা! কোথায়? নিউটাউন NBSS স্কোয়ারে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে থানা তৈরির কথা জানিয়ে দিল নবান্ন।
সদর দফতর দিল্লি। তবে কাজের সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে NIA থানা রয়েছে। যেমন, মুম্বই, চেন্নাই, এমনকী, রাঁচী, কোচি, ইম্ফলও। ব্য়তিক্রম ছিল কলকাতা। ফলে এ রাজ্যে কোনও ঘটনার তদন্ত করার জন্য দিল্লি থেকে FIR করতে হত NIA। অবশেষে সেই সমস্যা মিটল।
নিউটাউনে NIA-র একটি অফিস ছিল। সেই অফিসকেই 'থানা' হিসেবে ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, ওই অফিসের ১৬ তলায় চালু হচ্ছে NIA থানা। এই থানার এক্তিয়ার বা এক্সেকিউটিভ জুরিসডিকশন থাকবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। অর্থাত্ গোটা রাজ্য়ের NIA-র যেকোনও মামলা রুজু করা যাবে নিউটাউনের থানা থেকেই।
সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল আগেই। তৃণমূল সরকারের আমলেই কলকাতায় একটি থানা তৈরির পরিকল্পনা করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু তত্কালীন সরকারের অসহযোগিতার কারণেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ। রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম NIA থানা হল পশ্চিমবঙ্গে।
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