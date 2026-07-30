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এক্তিয়ার গোটা রাজ্যেই! বদলের বাংলায় এবার NIA থানা

NIA Police Station West Bengal: এতদিন কলকাতা NIA-র নিজস্ব থানা ছিল না। ফলে এ রাজ্যে কোনও ঘটনার তদন্ত করার জন্য দিল্লি থেকে FIR করতে হত তদন্তকারীদের। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 30, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:41 PM IST
এক্তিয়ার গোটা রাজ্যেই! বদলের বাংলায় এবার NIA থানা
Image Credit: বদলের বাংলায় এবার NIA থানা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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