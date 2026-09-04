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বিরাট বিপদে অভিষেক: ছাড়তেই হবে বাড়ি, ধোপে টিকল না কালীঘাট তৃণমূলের কোনও যুক্তি, দমকলের নির্দেশে তোলপাড় রাজনীতি

Camac Street Incident: তবে শুনানিতে ওই বাড়ির মূল মালিক গরহাজির ছিল। অন্যদিকে, ষষ্ঠ ও সপ্তম তলের বর্তমান দখলদার অর্থাত্‍ কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিনিধিরা শুনানিতে অংশ নেন এবং তাদের লিজ ডিড (Lease Deed) পেশ করেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 04, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:52 PM IST
বিরাট বিপদে অভিষেক: ছাড়তেই হবে বাড়ি, ধোপে টিকল না কালীঘাট তৃণমূলের কোনও যুক্তি, দমকলের নির্দেশে তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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