/বিরাট বিপদে অভিষেক: ছাড়তেই হবে বাড়ি, ধোপে টিকল না কালীঘাট তৃণমূলের কোনও যুক্তি, দমকলের নির্দেশে তোলপাড় রাজনীতি

পিয়ালি মিত্র: কলকাতার কেন্দ্রস্থল ক্যামাক স্ট্রিটের অভিষেকের বহুতলের অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কড়া অবস্থান দমকল ও জরুরি পরিষেবা দফতরের। ক্যামাক স্ট্রিটের ৯, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণির ওই বহুতলের যাকে তৃণমূলের অফিস নামেই চেনে সকলে-- তার বেসমেন্ট এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম তল অবিলম্বে খালি করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দমকল কর্তৃপক্ষের জানিয়েছে উপযুক্ত অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় এবং ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ওই বাড়ি সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই বাড়ির তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয় থাকার কারণে রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় এই ঘটনায়।
দমকল দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুতলের বিরুদ্ধে অগ্নিসুরক্ষা বিধিতে একাধিক ঘাটতির অভিযোগ আসায় মাত্র দু’দিন আগেই শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছিল। জরুরি ভিত্তিতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শুনানিতে হাজির থাকার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ।
তবে শুনানিতে ওই বাড়ির মূল মালিক গরহাজির ছিল। অন্যদিকে, ষষ্ঠ ও সপ্তম তলের বর্তমান দখলদার অর্থাত্ কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিনিধিরা শুনানিতে অংশ নেন এবং তাদের লিজ ডিড (Lease Deed) পেশ করেন। নথিপত্র দেখিয়ে তাঁদের দাবি ছিল, ওই ৬ এবং ৭ তলার অগ্নিসুরক্ষা পরিকাঠামো ঠিক করা এবং উপযুক্ত ‘ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট’ (FSC) সংগ্রহের দায়িত্ব তাদের চুক্তির আওতাভুক্ত।
অভিষেকের অফিসের ব্যাখ্যা শুনলেও কোনও রকম আপস করতে নারাজ দমকল প্রশাসন। দমকলের দুটি পৃথক নির্দেশিকায় সাফ জানানো হয়েছে, বাড়িটির ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেটের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সুরক্ষাব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি রয়ে গিয়েছে, যা কোনও অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। যতক্ষণ না পর্যন্ত বিধিসম্মত সমস্ত অগ্নিসুরক্ষা সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে এবং রিনিউ সার্টিফিকেট মিলছে, ততক্ষণ বেসমেন্ট এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম তল কোনওভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই নিয়মের তোয়াক্কা না করে মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলা যাবে না। নির্দেশ অমান্য করে যাতে ওই তলায় কোনও কাজকর্ম চালানো না হয়, তা নিশ্চিত করতে নির্দেশিকার প্রতিলিপি ইতোমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরসভা, শেক্সপিয়র সরণি থানা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সিইএসসি (CESC)-র দফতরে। দ্রুত নির্দেশ কার্যকর না হলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পথও খোলা রাখছে প্রশাসন। সব মিলিয়ে মধ্য কলকাতার এই ব্যস্ত বহুতলের অগ্নিসুরক্ষা বিতর্ক ঘিরে এখন প্রশাসনিক মহলে টানটান উত্তেজনা।
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