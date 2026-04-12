English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
RG Kar Hospital: মধ্যরাতে আরজি করে বিভীষিকা: ফায়ার অ্যালার্ম বাজতেই হুড়োহুড়ি, তীব্র আতঙ্ক

RG Kar: অল্পের জন্য রক্ষা পেল, আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরের ফার্মেসি কাউন্টার। ফায়ার এলার্ম বেজে উঠতেই, সিআইএসএফ এবং পুলিসের তৎপরতায় এড়ানো গেল বড়সড় দুর্ঘটনা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 12, 2026, 09:21 AM IST
অয়ন শর্মা: বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। শনিবার মধ্যরাতে হাসপাতালের আউটডোর ফার্মেসি কাউন্টারে আগুন আতঙ্কে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সিআইএসএফ (CISF) এবং পুলিস আধিকারিকদের দ্রুত তৎপরতায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

রাত তখন গভীর, হঠাৎই আরজিকরের আউটডোর চত্বরে বেজে ওঠে ফায়ার অ্যালার্ম। মুহূর্তের মধ্যে সতর্ক হয়ে যান কর্তব্যরত সিআইএসএফ জওয়ান এবং পুলিস কর্মীরা। কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তৎক্ষণাৎ আউটডোর বা ওপিডি (OPD) বিভাগ খালি করার কাজ শুরু হয়। আউটডোরের সামনে যে সমস্ত রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা রাত কাটানোর জন্য শুয়ে ছিলেন, তাঁদের দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ফার্মেসি কাউন্টারের ভেতরে ঢোকার প্রয়োজন হলেও সেই মুহূর্তে চাবি খুঁজে পাওয়া যায়নি। সময় নষ্ট না করে জরুরি ভিত্তিতে তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন উদ্ধারকারীরা।

আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই বিপত্তি কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মার্চেই হাসপাতালের হোস্টেলে ছাদের চাঙর ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান এক মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়া। জানা যায়, রাত ১০টা ২০-তে আরজি করের গার্লস হোস্টেলের এক আবাসিক পড়ুয়া শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও আবাসিকদের দাবি, ওই ছাত্রী শৌচালয় থেকে বেরোনোর ঠিক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ছাদের বিশাল এক আস্তরণ। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা তল। একটুর জন্য চাঙরটি ওই ছাত্রীর মাথায় পড়েনি। অল্পের জন্য বড়সড় আঘাত বা মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরেন তিনি।

শুধু শৌচালয় নয়, হোস্টেলের একাধিক ঘরের অবস্থাও শোচনীয়। জানা গিয়েছে, পুরনো গার্লস হোস্টেলের দোতলার ২১০ এবং ২১৪ নম্বর ঘরের ছাদের অবস্থাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেখান থেকেও মাঝেমধ্যে পলেস্তারা খসে পড়ছে। তথৈবচ দশা ছেলেদের হোস্টেলেরও। সেখানেও মাঝেমধ্যেই ছাদের চাঙর খসে পড়ছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের।

প্রসঙ্গত, ২০ মার্চ আরজি করে লিফট ছিঁড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বাবার। ফেটে যায় হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ। হাত, পা, পাঁজরের হাড়ও ভেঙে যায়। সারা শরীরে ২৫টি আঘাত নিয়ে পলিট্রমার কারণে মৃত্যু হয় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার ঠিক তিন দিন পর হাসপাতালের একতলার শৌচালয় অপরিষ্কার। তাই হেঁটে দোতলায় শৌচালয়ে উঠতে বাধ্য হন ষাটোর্ধ্ব মুমূর্ষু রোগী। ফিরে আসার পরই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। মৃত্যু হয় নিমতা থানার বিশরপাড়ার বাসিন্দা ৬০ বছরের বিশ্বজিৎ সামন্তের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
RG Kar HospitalFire AlarmKolkatacisf
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

