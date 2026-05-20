/Abhishek Banerjee Property: অভিষেকের সম্পত্তিতে পুরসভার নোটিসে অকপট মেয়র ফিরহাদ- সায়নী ঘোষের নাম নিয়েও বড় মন্তব্য

Firhad Hakim on Abhishek Banerjee Property Controversy: ফিরহাদ হাকিম বলছেন, আমার কাজ পলিসি করা। আমার এক্তিয়ারের মধ্যে এটা পড়ে না। কুণাল ঘোষ বলছেন, কার হলফনামায় কে কী দেবেন, সেটা একান্তই তাঁর ব্যাপার। যার নাম জড়িয়েছে তিনিই সেরা উত্তর দেওয়ার জন্য।
প্রবীর চক্রবর্তী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে পুরসভার নোটিস। শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-সহ অভিষেকের ১৭ সম্পত্তিতে পুরসভার নোটিস। যা নিয়ে মঙ্গলবার কালীঘাটে দলীয় বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করেন বলে সূত্রের খবর। এবার সেই অভিষেককে নোটিস ইস্যুতে অকপট মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর সাফ কথা, "কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে বলতে পারব না।"
ফিরহাদ হাকিম বলেন, "নোটিস নিয়ে আমার জানা নেই। আমার জানার এক্তিয়ার নেই। আমার কাজ পলিসি করা। এক্সিকিউটিভরা বাকি কাজ করেন। দিনের কাজ, নোটিসে জনপ্রতিনিধি থাকতে পারেন না। আমার এক্তিয়ারের মধ্যে এটা পড়ে না। বরো চেয়ারম্যানের এক্তিয়ারেও এটা পড়ে না। বরোর উন্নয়নের ব্যাপারে কাজ করা সেটা তার মধ্যে পড়ে।"
ওদিকে দলের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষও বলেন, "মহানাগরিক যা বলার বলেছেন। দলের অবস্থান আমরা জানিয়েছি। নোটিস গিয়েছে না যায়নি, সেটা যাকে নিয়ে কেন্দ্র করে, তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। কার বাড়িতে কী নোটিস যাচ্ছে সেটা দলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যেটা ঘুরছে সেটা নিয়ে তদন্ত হোক। কারা রটাচ্ছে সেটা তদন্ত হোক। নাহলে আইনত যা হবার হবে।" একইসঙ্গে অভিষেকের সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানায় সায়নী ঘোষের নাম প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন কুণাল ঘোষ। বলেন, "কার হলফনামায় কে কী দেবেন, সেটা একান্তই তাঁর ব্যাপার। যার নাম জড়িয়েছে তিনিই সেরা উত্তর দেওয়ার জন্য।"
রাজ্যে পালাবদলের সরকার গঠনের পর কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ থেকে শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-সহ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ১৭ সম্পত্তি নিয়ে নোটিস ধরানো হয়। এমনকি মঙ্গলবার অভিষেকের বাড়িতে চলে বুলডোজারও! ভাঙা হয় শান্তিনিকেতন বিল্ডিংয়ের একাংশ বেআইনি নির্মাণ। সূত্রের খবর, এরপরই বিকালে কালীঘাটে বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে উষ্মা প্রকাশ করেন মমতা। বলেন, "মেয়র জানেন না, অথচ অভিষেককে পুরসভা থেকে নোটিশ পাঠাল কে?"
ক্ষুব্ধ মমতা প্রশ্ন তোলেন, ক্ষমতায় থেকেও কেন জানতে পারলেন না ফিরহাদ হাকিম? এই খবরগুলি কেনই-বা পাওয়া যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদল ঘটলেও, পুরসভা এখনও তৃণমূলেরই দখলে। কিন্তু এদিন ফিরহাদ হাকিমের স্পষ্ট কথা, "কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে বলতে পারব না।" প্রসঙ্গত, গতকালকের বৈঠকের পর এদিনও জাহাঙ্গিরকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবিতে সরব হন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহারা। প্রশ্ন তোলেন, জাহাঙ্গির কি 'প্রিভিলেজড'? তাই তাঁকে বহিষ্কার করা যাচ্ছে না?
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার জাহাঙ্গির ইস্যুতে কালীঘাটে বৈঠকে তৃণমূলের অন্দরের মতবিরোধ সামনে আসে। এরপর আজও একই ইস্যুতে সরব হন তৃণমূলের কয়েকজন বিধায়ক। গতকাল বৈঠকের পর আজ প্রকাশ্যেই সরব হন তারা। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর আজ প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল দলীয় বিধায়কদের। রাজ্য বিধানসভায় সেই কর্মসূচিতে তৃণমূলের অর্ধেকের বেশি বিধায়ককে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস ও হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে এদিন বিধানসভায় আম্বেদকর মূর্তির নীচে অবস্থানে বসেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা। সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন ৫০ তৃণমূল বিধায়ক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)