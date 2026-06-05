Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Bobby Hakim Resignation from Mayor: সব জল্পনার অবসান: পদত্যাগ করলেন মেয়র ববি হাকিম, তোলপাড় তৃণমূলে

Bobby Hakim Resignation from Mayor: সব জল্পনার অবসান: পদত্যাগ করলেন মেয়র ববি হাকিম, তোলপাড় তৃণমূলে

Firhad Hakim resignation: দলীয় সূত্রে খবর, ববি হাকিম নিজেই মেয়রের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছে। অনুমতি চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলীয় নেত্রী তাঁর সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ইস্তফা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 05, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:15 PM IST
Bobby Hakim Resignation from Mayor: সব জল্পনার অবসান: পদত্যাগ করলেন মেয়র ববি হাকিম, তোলপাড় তৃণমূলে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর এবার বিধবা ভাতাতেও দুর্নীতি, মালদার চাঁচলে ব্যাপক চাঞ্চল্য
Malda News31 min ago
2
Gold price falls49 min ago
3
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
4
Firhad Hakim1 hr ago
5
Suvendu Adhikari1 hr ago