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Firhad Hakim resigns as Mayor of Kolkata: বিগ ব্রেকিং: কলকাতা মেয়রের পদ থেকে আচমকা পদত্যাগ ববি হাকিমের, বড় কারণ জানালেন কুণাল

Bobby Hakim: দলীয় সূত্রে খবর, ববি হাকিম নিজেই মেয়রের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছে। অনুমতি চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলীয় নেত্রী তাঁর সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ইস্তফা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 03, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:16 PM IST
Firhad Hakim resigns as Mayor of Kolkata: বিগ ব্রেকিং: কলকাতা মেয়রের পদ থেকে আচমকা পদত্যাগ ববি হাকিমের, বড় কারণ জানালেন কুণাল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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