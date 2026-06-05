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Firhad Hakim: মমতার হাত ছেড়ে ঋতব্রতর শিবিরেই ববি? মেয়র পদে ইস্তফার পরই বড় কথা বলে দিলেন ফিরহাদ

Firhad Hakim:  'আমি যা বলব তাই হবে এই মনোভাব থেকে দলের সরে আসা উচিত। তাঁর মতে, এখন আর আমিত্ব দেখানোর মতো দিন নেই'!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 05, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:50 PM IST
Firhad Hakim: মমতার হাত ছেড়ে ঋতব্রতর শিবিরেই ববি? মেয়র পদে ইস্তফার পরই বড় কথা বলে দিলেন ফিরহাদ
Image Credit: মমতার হাত ছেড়ে ঋতব্রতর শিবিরেই ববি?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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