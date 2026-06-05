/Firhad Hakim: মমতার হাত ছেড়ে ঋতব্রতর শিবিরেই ববি? মেয়র পদে ইস্তফার পরই বড় কথা বলে দিলেন ফিরহাদ

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদ ছেড়েছেন। বিধানসভায় এবার সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গেই বসার ইচ্ছার প্রকাশ করলেন ফিরহাদ হাকিম! ঘনিষ্ঠমহলে তিনি জানিয়েছেন, এখন দলের যা অবস্থা, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যাঁকে বিরোধিতা দলনেতা মনোনীত করা হয়েছে, তাঁকেই মেনে উচিত। সূত্রের খবর তেমনই।
জল্পনা চলছিলই। আজ, শুক্রবারই কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ। এরপর নিজের অবস্থান কার্যত স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। সূত্রের খবর, ঘনিষ্ঠমহলের মমতার স্নেহের ববি বলেছেন, 'ঋতব্রতের বহিস্কার তুলে নিয়ে সকলকে একসঙ্গে বসতে (বিধানসভায়) বলা উচিত। সকলে মিলে বিধানসভা বিরোধিতা করা উচিত। আমি যা বলব তাই হবে এই মনোভাব থেকে দলের সরে আসা উচিত। তাঁর মতে, এখন আর আমিত্ব দেখানোর মতো দিন নেই'।
এদিকে আজ, শুক্রবার কালীঘাটে দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে মেয়রের ইস্তফার প্রসঙ্গ ওঠে বলে খবর। সূত্রের খবর, মমতা বলেন,'ববি কাজ করতে পারছিল না। ও আজ ইস্তফা দিয়েছে। ওকে সম্মান জনক পদে রাখা হবে'।
এর আগে, মেয়র পদে ইস্তফা দেওয়া কলকাতা পুরসভায় শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে ফিরহাদ বলেন, 'চেয়ারে নিধিরাম সর্দার হিসেবে বসে থেকে কোনও লাভ নেই। আমি মেয়রের চেয়ারের মর্যাদা রাখতে পারছিলাম না। মেয়রের চেয়ারে বসার যোগ্যতা হারিয়েছি'।
কলকাতা পুরসভার সদ্য প্রাক্তন মেয়রের কথায়, '২০১৮ সালে হঠাৎ যখন তৎকালীন মেয়র মেয়র-পদ ছাড়লেন, সেই সময় সব কাউন্সিলরের সম্মতিতে আমায় চেয়ারে বসানো হয়। আমার মনে হয়েছিল এই চেয়ারে বসার যোগ্যতা আমার নেই। বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে যাঁরা এই চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁদের নখের যোগ্য হয়ে থাকতে পারলে জীবন ধন্য হয়। ২০১৮ থেকে মানুষ সমর্থন করেছে, আমি থেকেছি... এরপর সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ এসেছিল কোভিডের সময়। ভ্যাকসিন এলেও ট্রায়াল হচ্ছিল না। আমি নিজে সেই ট্রায়াল দিয়েছিলাম। আমফান আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সব ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ, সেই সময় যেভাবে তারা কাজ করেছিল। সব সময় চেয়েছি কলকাতার মানুষের পাশে দাঁড়াতে। 'টক টু মেয়র'-এ মানুষের কথা শুনে কাজ করেছি আমরা'। বলেন, 'নতুন যিনি আসবেন, তিনি হয়তো আমার থেকেও ভালোভাবে চালাবেন। নতুন সিএম-এর কাছে এটাই কামনা। দলের কাছে বলেছিলাম, সসম্মানে এই পদ ছাড়তে চাই'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)