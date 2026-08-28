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'তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুখ্যমন্ত্রী হত, যদি না...', ঋত-মঞ্চে বড় কথা ফিরহাদের

'উচ্চাকাঙ্খা জন্য যেমন কৌবর বংশ ধ্বংস হয়েছে, তেমনি তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী আসনে এসেছে।  TMCP-র প্রতিষ্ঠা দিবসে ঋত-মঞ্চে বিস্ফোরক ফিরহাদ হাকিম।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 28, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:46 PM IST
'তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুখ্যমন্ত্রী হত, যদি না...', ঋত-মঞ্চে বড় কথা ফিরহাদের
Image Credit: ঋত-মঞ্চে বড় কথা ফিরহাদের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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