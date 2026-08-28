'তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুখ্যমন্ত্রী হত, যদি না...', ঋত-মঞ্চে বড় কথা ফিরহাদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল ব্যুরো: 'উচ্চাকাঙ্খা জন্য যেমন কৌবর বংশ ধ্বংস হয়েছে, তেমনি তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী আসনে এসেছে। TMCP-র প্রতিষ্ঠা দিবসে ঋত-মঞ্চে বিস্ফোরক ফিরহাদ হাকিম।
ফিরহাদ বলেন, 'উচ্চাকাঙ্খা আমার এল, এই দল আমার থাকবে, আমরা বংশের থাকবে।এই উচ্চাকাঙ্খা যদি না থাকত, তাহলে যে লোকগুলি দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য দলে গিয়ে বাংলার ক্ষমতা নিয়েছে, সেটা হত না। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুখ্যমন্ত্রী হত। উচ্চাকাঙ্খা জন্য যেমন কৌবর বংশ ধ্বংস হয়েছে, তেমনি তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী আসনে এসেছে'।
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসেও 'আমরা-ওরা'। শহরে জোড়া কর্মসূচি। 'কে আসল, কে নকল' বিতর্কে মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। কোনও পক্ষ-ই অবশ্য় গান্ধী মূর্তিতে সমাবেশের অনুমতি পায়নি। কালীঘাট তৃণমূল ক্যাথিড্রাল রোডে আর ঋতশিবিরকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ সভার করার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সেইমতোই আজ, শুক্রবার সভাও হল দু'জায়গায়।
TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করতে গিয়ে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল। হাইকোর্টের নির্দেশ না মেনে সভা! খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যার বিরুদ্ধে FIR করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, 'আজকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে হাইকোর্টের অর্ডারকে ভাঙলেন! রাস্তার একটা ফেজ ছেড়ে করতে বলেছিল। গাছের নিচ থেকে কটা লোককে ডেকে রাস্তা আটকে কী করলেন! আমি পুলিসকে বলেছিল FIR করতে আর হাইকোর্টে মুভ করতে'।
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